कानपुर में घर पर जान देने जा रहे युवक को पुलिस ने बचाया, मां दे रही दुआएं
चकेरी थाना क्षेत्र का मामला, मां की सूचना पर तुरंत पहुंचे सिपाही.
कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने मां के सामने आत्महत्या की कोशिश की. उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जान देने की कोशिश करने लगा. मां ने इसकी सूचना डायल 112 को दे दी. सूचना पर कुछ ही मिनट में पुलिस के सिपाही पहुंच गए और जान दे रहे युवक के कमरे में घुसकर उसे बचा लिया. युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, मां सिपाहियों को दुआएं देते नहीं थक रही है.
पुलिस के मुताबिक, चकेरी थाना क्षेत्र के विनोबा नगर, गांधी ग्राम मोहल्ले में रहने वाली पाली जायसवाल का बेटा अमन शुक्रवार को घर पर किसी बात को लेकर नाराज हो गया. उसने खुद को कमरे में बंद किया और आत्महत्या का प्रयास करने लगा. इससे परेशान होकर मां ने डायल 112 पर इसकी सूचना दे दी. सूचना मिलते ही युवक के घर के पास पीआरवी की गाड़ी पहुंच गई.
सिपाहियों ने कड़ी मशक्कत से कमरे का दरवाजा तोड़ा. इस दौरान युवक जान देने का प्रयास करता नजर आया. पुलिस के सिपाही चंचल राय और सुरेंद्र बहादुर सिंह ने उसे पकड़ लिया. इस दौरान युवक अचेत हो गया. पुलिसकर्मियों ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई और अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने युवक का उपचार किया. वहीं, मां ने पुलिस के सिपाहियों का धन्यवाद दिया.
इस बारे में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि चकेरी की पीआरवी को सूचना मिली थी कि एक 20 वर्षीय युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है. वह जान देने जा रहा है. सूचना पर पीआरवी के सिपाही पहुंच गए और उसकी जान बचा ली.
