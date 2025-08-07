Essay Contest 2025

कानपुर पुलिस जिसको ठोकती थी सलाम, वह वकील गिरफ्तार; भाजपा नेता को फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाया था - KANPUR NEWS

अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी भाजपा नेता रवि सतीजा की शिकायत के बाद में हुई. आरोपी पुलिस महकमे में ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी खेल कराता था.

अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 2:56 PM IST

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस के कर्मचारी जिस वकील को सलाम ठोकती थी, जिसके कहने पर खाकी वर्दी वालों की ट्रांसफर-पोस्टिंग होती थी, उसका खेल कमिश्नर ने खत्म कर दिया. भाजपा नेता को फर्जी दुष्कर्म के मामले में फंसाने और केस रफा-दफा करने के लिए रुपए मांगने में पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके भतीजे लवी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया.

डीसीपी साउथ ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है. बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी. अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी भाजपा नेता रवि सतीजा की शिकायत के बाद में हुई. भाजपा नेता रवि का कहना था कि दुष्कर्म के फर्जी मामले में फंसाकर अखिलेश दुबे ने उससे रुपए वसूले थे.

बता दें कि साल 2022 में रवि सतीजा के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य मामलों में कई मुकदमे दर्ज हुए थे. रवि का आरोप है कि यह सभी मुकदमे अखिलेश दुबे के इशारे पर दर्ज कराए गए थे. भाजपा नेता रवि सतीजा की शिकायत के बाद बर्रा थाने में अखिलेश दुबे व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

लेकिन, अखिलेश दुबे ने जांच अन्य थाने से कराने की एप्लीकेशन दी थी. जिसके बाद भाजपा नेता रवि की शिकायत की जांच नौबस्ता थाना अध्यक्ष कर रहे थे. बुधवार की दोपहर में अखिलेश दुबे नौबस्ता थाने पहुंचे और उनसे लंबी पूछताछ हुई. फिर अखिलेश दुबे और उसके भतीजे लवी को बर्रा थाने ले जाया गया.

जहां घंटों पुलिस ने दोनों से पूछताछ की. इसके बाद अखिलेश दुबे और उसके भतीजे लवी को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी के साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि सांसद अशोक रावत के माध्यम से कानपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया था.

पत्र के जरिए बताया गया था कि एक संगठित गिरोह बनाकर भोले-भाले लोगों को फंसा कर उनसे धन की उगाई की जा रही है. इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 3 मार्च को टीम का गठन किया. इसमें प्रमुख रूप से बर्रा के रहने वाले रवि सतीजा की शिकायत पर काम हुआ.

जब इस मामले की विवेचना पुलिस ने की तो कोई भी सबूत नहीं पाया गया. इस पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को खत्म कर दिया. वहीं, इस पूरे मामले में रवि सतीजा से मामले को रफा दफा करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए थे. इस मामले में जो पीड़िता थी वह कभी पुलिस के सामने पेश नहीं हुई.

वहीं फर्जी मुकदमे लिखे जाने पर रवि सतीजा ने बर्रा थाने में रंगदारी, कूटरचित दस्तावेज व जान से मारने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें अखिलेश दुबे के साथ कई अन्य को आरोपी बनाया गया. इस मामले में पुलिस ने अखिलेश दुबे व लवी को गिरफ्तार कर लिया.

