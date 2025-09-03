कानपुर : मूलगंज चौराहे पर मंगलवार को सवारी वाहन का इंतजार कर रहे शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ा तो वहां मौजूद बकरमंडी पुलिस चौकी प्रभारी रोहित तोमर ने सीपीआर देकर जान बचा ली. इस काम में एक राहगीर ने भी सहयोग किया. इस घटना के बाद लोग और पुलिस महकमे के लोग रोहित तोमर की खूब सराहना कर रहे हैं. चौकी प्रभारी का सीपीआर देने का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है.

बताया गया कि मंगलवार दोपहर बकरमंडी पुलिस चौकी प्रभारी रोहित तोमर मूलगंज चौराहे पर खड़े थे. बगल में पति-पत्नी सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान पति (50) को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वह सड़क पर गिरकर तड़पने लगा. पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी जोर-जोर से रोने चिल्लाने लगी. यह देख आसपास से गुजर रहे लोग घेर कर खड़े हो गए. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए.

इसी बीच चौकी प्रभारी रोहित तोमर वहां पहुंचे और हार्ट की स्थिति भांप कर उसे तुरंत सीपीआर देना शुरू किया. साथ ही वहां मौजूद एक राहगीर ने भी मदद की. महिला ने मुंह से सांस देने की कोशिश की. करीब 20 सेकंड बाद उस शख्स को होश आ गया और उसकी जान बच गई. इसके बाद पत्नी चौकी प्रभारी रोहित तोमर का आभार व्यक्त करने के बाद पति को अस्पताल लेकर चली गई.



चौकी प्रभारी रोहित तोमर ने बताया कि चौराहे पर मौजूद शख्स को दिल का दौरा पड़ा था. सीपीआर देने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा था, इसलिए आननफानन वही कोशिश की. जिससे व्यक्ति की जान बच गई. मुझे खुशी है कि मैं किसी की मदद कर पाया. आज के समय में सीपीआर जैसी प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हर शख्स के लिए बेहद जरूरी है. फिलहाल चौकी प्रभारी रोहित तोमर की सोशल मीडिया और उनके महकमे में खूब सराहना हो रही है.





