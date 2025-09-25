ETV Bharat / state

दुबई से कानपुर, सीता को लेने आते हैं राम...मिनरल वाटर बेचते लक्ष्मण; अनोखी है ये 148 साल पुरानी रामलीला

Kanpur Ki Ramleela: कानपुर की चंद्रिका देवी रामलीला 1948 से हो रही, जिसमें राम-लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले असल जिंदगी में भी भाई-भाई.

कानपुर के परेड की रामलीला. (Photo Credit; Ramleela Committee)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 2:38 PM IST

5 Min Read
कानपुर: यूपी में इन दिनों रामलीलाओं का दौर चल रहा है. नवरात्र से शुरू रामलीला का मंचन विजयादशमी यानी दशहरे के दिन रावण दहन तक चलता है. इन रामलीलाओं से अजब और अनोखी कहानियां भी निकलती हैं. ऐसी ही एक कहानी है कानपुर के परेड की रामलीला की.

शहर में 148 साल से परेड में रामलीला का मंचन हो रहा है. जिस दिन रावण का पुतला फूंका जाता है, उस दिन लाखों की संख्या में लोग राम-रावण युद्ध देखने के लिए पहुंचते हैं. सबसे रोचक बात ये है कि इस रामलीला में जो कलाकार अभिनय करते हैं वह भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से आते हैं.

कानपुर के परेड की रामलीला के कलाकारों से बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत संवाददाता ने परेड रामलीला के मुख्य किरदारों- सूरज चतुर्वेदी (भगवान श्रीराम का अभिनय करने वाले), अंकुर चतुर्वेदी (लक्ष्मण की भूमिका में रहने वाले), दिनेश चतुर्वेदी (लंकेश की भूमिका) से बात की तो पता चला, यहां रावण से युद्ध करने के लिए राम दुबई से आते हैं. इतना ही नहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण मथुरा से आते हैं जो साल के बाकी दिन मिनरल वाटर के कारोबार में बिजी रहते हैं.

दुबई में अकाउंटेंट हैं परेड की रामलीला के राम: परेड रामलीला में प्रभुश्रीराम का किरदार निभाने वाले सूरज चतुर्वेदी बताते हैं, असल जिंदगी में वह दुबई में अकाउंटेंट हैं. यहां की रामलीला में आकर प्रभु श्रीराम की सेवा का जो मौका मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. 6 साल से लगातार वह यहां आ रहे हैं और राम का किरदार निभा रहे हैं.

सूरज बताते हैं कि दुबई में साथियों को जब यहां की रामलीला की जानकारी मिलती है, तो वह भी सोशल मीडिया की मदद से इसे देखते हैं. सभी उनके किरदार की प्रशंसा करते हैं. इसी तरह लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले मथुरा निवासी अंकुर चतुर्वेदी मुस्कुराकर कहते हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है. वह हमसे यह अभिनय करा रहे हैं, हम कर रहे हैं. जबकि असल जिंदगी में अंकुर मिनरल वाटर का व्यवसाय करते हैं.

मथुरा के मंदिर में सेवादार हैं लंकापति रावण: 30 साल से परेड की रामलीला में लंकेश का किरदार निभाने वाले दिनेश चतुर्वेदी कहते हैं, अब यहां की रामलीला से पारिवारिक लगाव हो गया है. मथुरा के एक मंदिर में बतौर सेवादार काम करने वाले दिनेश कहते हैं, लंकेश का किरदार निभाना आसान नहीं. मगर, अनुभव बहुत अच्छा है.

परेड की रामलीला के कलाकार मथुरा से: श्रीरामलीला चतुर्वेद मंच के संचालक बृजेश चतुर्वेदी ने कहा, हम लोग मथुरा से यहां आते हैं. पिछले कई सालों से परेड की रामलीला में हमारे मंच से ही अधिकतर कलाकार अपने अभिनय को प्रदर्शित कर रहे हैं. भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से इस रामलीला का सीधा जुड़ाव है.

वहां पर रामलीला की शुरुआत आदिकाल से है. त्रेतायुग में जब भगवान शत्रुघ्न ने राक्षस लवणासुर का वध किया तो वह उस समय भगवान राम से अलग हो गए थे. जिसका उन्हें बहुत दु:ख था. तब मथुरावासियों ने रामलीला की शुरुआत कर उनके मन को बहलाया था. वह बताते हैं कि उनके परिवार की 6 पीढ़ियां रामलीला का ही मंचन करती आई हैं.

चंद्रिका देवी रामलीला में राम-लक्ष्मण असल में भाई-भाई: शहर के रायपुरवा स्थित चंद्रिका देवी मंदिर के पास बने मैदान में साल 1948 से हो रही रामलीला में भी हर साल अच्छी संख्या में लोग पहुंचते हैं. यहां के कलाकारों की कहानी भी बहुत रोचक है. यहां पुखरायां गौर निवासी लवकेंद्र मिश्रा जहां भगवान राम की भूमिका में होते हैं, वहीं उनके छोटे भाई कुशेंद्र मिश्रा (कुश) लक्ष्मण का अभिनय करते हैं. इन दोनों को गांव, घर और रिश्तेदारी में लव-कुश के नाम से जाना जाता है. इसी तरह अंकित पांडेय सीता की भूमिका में रहते हैं.

शंकराचार्य ने शास्त्रीनगर की रामलीला में तैयार किया था मंच: कानपुर के शास्त्री नगर स्थित छोटा सेंट्रल पार्क में होने वाली रामलीला को 71 साल हो चुके हैं. कार्यक्रम संयोजक पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा बताते हैं, यहां का मंच आदि गुरुशंकराचार्य ने स्थापित किया था.

स्थापना के कुछ साल बाद, शहर के बड़ा सेंट्रल पार्क में रामलीला शुरू हुई. अतर्रा निवासी शिक्षक रामऔतार कई साल तक छात्रों की जोड़ियों को अभिनय का प्रशिक्षण देते रहे. इसके बाद राघवेंद्र को जब ये जानकारी मिली, तो उन्होंने शिक्षक रामअवतार से मुलाकात की. इन दिनों जो राम-लक्ष्मण यहां पहुंचे हैं वह रामअवतार के ही शिष्य हैं.

आईआईटी कानपुर, बर्रा, साकेत नगर, अर्मापुर, पनकी में सालों से हो रही लीलाएं: परेड, चंद्रिका देवी, शास्त्री नगर के अलावा आईआईटी कानपुर, बर्रा, साकेत नगर, पनकी, कल्याणपुर, रामादेवी, लाल बंग्ला समेत कई अन्य स्थानों पर सालों से रामलीलाओं का आयोजन होता है. जिनमें खूब लोग पहुंचकर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के अभिनय को देखते हैं. इसके अलावा इन स्थानों पर दशहरा पर्व का आयोजन भी पूरे हर्षोल्लास के साथ किया जाता है.

