दुबई से कानपुर, सीता को लेने आते हैं राम...मिनरल वाटर बेचते लक्ष्मण; अनोखी है ये 148 साल पुरानी रामलीला

कानपुर के परेड की रामलीला. ( Photo Credit; Ramleela Committee )

Published : September 25, 2025 at 2:38 PM IST

कानपुर: यूपी में इन दिनों रामलीलाओं का दौर चल रहा है. नवरात्र से शुरू रामलीला का मंचन विजयादशमी यानी दशहरे के दिन रावण दहन तक चलता है. इन रामलीलाओं से अजब और अनोखी कहानियां भी निकलती हैं. ऐसी ही एक कहानी है कानपुर के परेड की रामलीला की. शहर में 148 साल से परेड में रामलीला का मंचन हो रहा है. जिस दिन रावण का पुतला फूंका जाता है, उस दिन लाखों की संख्या में लोग राम-रावण युद्ध देखने के लिए पहुंचते हैं. सबसे रोचक बात ये है कि इस रामलीला में जो कलाकार अभिनय करते हैं वह भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से आते हैं. कानपुर के परेड की रामलीला के कलाकारों से बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत संवाददाता ने परेड रामलीला के मुख्य किरदारों- सूरज चतुर्वेदी (भगवान श्रीराम का अभिनय करने वाले), अंकुर चतुर्वेदी (लक्ष्मण की भूमिका में रहने वाले), दिनेश चतुर्वेदी (लंकेश की भूमिका) से बात की तो पता चला, यहां रावण से युद्ध करने के लिए राम दुबई से आते हैं. इतना ही नहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण मथुरा से आते हैं जो साल के बाकी दिन मिनरल वाटर के कारोबार में बिजी रहते हैं. दुबई में अकाउंटेंट हैं परेड की रामलीला के राम: परेड रामलीला में प्रभुश्रीराम का किरदार निभाने वाले सूरज चतुर्वेदी बताते हैं, असल जिंदगी में वह दुबई में अकाउंटेंट हैं. यहां की रामलीला में आकर प्रभु श्रीराम की सेवा का जो मौका मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. 6 साल से लगातार वह यहां आ रहे हैं और राम का किरदार निभा रहे हैं. सूरज बताते हैं कि दुबई में साथियों को जब यहां की रामलीला की जानकारी मिलती है, तो वह भी सोशल मीडिया की मदद से इसे देखते हैं. सभी उनके किरदार की प्रशंसा करते हैं. इसी तरह लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले मथुरा निवासी अंकुर चतुर्वेदी मुस्कुराकर कहते हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है. वह हमसे यह अभिनय करा रहे हैं, हम कर रहे हैं. जबकि असल जिंदगी में अंकुर मिनरल वाटर का व्यवसाय करते हैं. मथुरा के मंदिर में सेवादार हैं लंकापति रावण: 30 साल से परेड की रामलीला में लंकेश का किरदार निभाने वाले दिनेश चतुर्वेदी कहते हैं, अब यहां की रामलीला से पारिवारिक लगाव हो गया है. मथुरा के एक मंदिर में बतौर सेवादार काम करने वाले दिनेश कहते हैं, लंकेश का किरदार निभाना आसान नहीं. मगर, अनुभव बहुत अच्छा है.