एक राष्ट्र एक चुनाव से होगी 4.5 लाख करोड़ की बचत, स्वास्थ्य-शिक्षा भी होगी बेहतर : केशव मौर्या

एक राष्ट्र एक चुनाव से होगी 4.5 लाख करोड़ की बचत, स्वास्थ्य-शिक्षा भी होगी बेहतर : केशव मौर्या
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नाना राव पार्क से भारत माता प्रतिमा घंटाघर तक आयोजित मैराथन को दिखाई हरी झंडी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 7:39 AM IST|
Updated : September 14, 2025 at 7:47 AM IST
कानपुर : वन-नेशन वन-इलेक्शन इस अभियान को गति देने के लिए कानपुर शहर में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई है. देश एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है. एक साथ चुनाव होने से सार्वजनिक धन की बचत तो होगी साथ ही यह अभियान पॉलिसी पैरालिसिस को कम करने का भी काम करेगा.
यह बातें शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नाना राव पार्क से भारत माता प्रतिमा घंटाघर तक आयोजित मैराथन के दौरान कहीं. डिप्टी सीएम ने फूलबाग चौराहा स्थित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा से हजारों की संख्या में जुटे युवाओं, शिक्षकों व्यापारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से देश की जीडीपी की 1.5% यानी 4.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी. जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जा सकेगा. चुनाव के बार-बार होने से सरकारी काम काफी ज्यादा बाधित होते हैं. इस अभियान के जरिए सरकार योजनाओं को समय पर लागू कर सकेगी.
भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे. 1967 से 1980 के बीच राजनीतिक उथल-पुथल के कारण यह व्यवस्था समाप्त हो गई. इस मैराथन में एक राष्ट्र एक चुनाव के संदेश वाली टीशर्ट पहनकर और हाथों में प्ले कार्ड लिए काफी भारी संख्या में लोग के बीच पद्मश्री एथलीट सुधा सिंह भी नजर आए. उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से युवा वर्ग को अधिक राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलेगा. वहीं बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक व्यक्तित्व मिश्रित हो जाता है, लेकिन एक साथ चुनाव से सही लोगों को जनता के बीच से चुनने का अवसर मिलेगा. इससे लोकतंत्र का विकास होगा और जनता का विश्वास और भी ज्यादा अटूट बनेगा.
मैराथन के दौरान भाजपा बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा. बार-बार अलग-अलग चुनाव होने से मतदाता की राजनीतिक निराशा बढ़ती है और मतदान प्रतिशत भी घटता है. 2024 में एक साथ हुए चुनाव में चार राज्यों में मतदान प्रतिशत आंध्र प्रदेश में 81%, उड़ीसा में 74%, अरुणाचल में 81% और सिक्किम में 82% चुनाव का होना इसका स्पष्ट उदाहरण है कि एक साथ चुनाव होने से मतदाता अधिक संख्या में मतदान में भाग लेते हैं. मैराथन में सांसद रमेश अवस्थी, एमएलसी सलिल विश्नोई, विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, रामकिशोर साहू, अभिषेक कौशिक, प्रशांत द्विवेदी अनीता गुप्ता, सुरेश अवस्थी, रघुनंदन सिंह भदोरिया, शिवराम सिंहज़ जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, शिवांग मिश्रा, अंकित गुप्ता, बंटी पांडे समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए.
