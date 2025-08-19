कानपुर : गंगा नदी के अतीत से उसके भविष्य का रास्ता तय करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने ऐतिहासिक पहल शुरू की है. जिसकी कमान आईआईटी कानपुर ने संभाली है. संस्थान के शोधकर्ताओं ने 1965 की अमेरिकी जासूसी उपग्रह शृंखला ‘कोरोना’ से ली गई दुर्लभ तस्वीरों को 2018-19 की अत्याधुनिक सैटेलाइट इमेजरी के साथ जोड़कर नदी के स्वरूप, प्रवाह और भूमि उपयोग में आए पांच दशकों के बड़े बदलाव दर्ज किए हैं.
कानपुर आईआईटी का यह अध्ययन गंगा संरक्षण और बहाली के लिए डेटा-आधारित ठोस खाका पेश करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है. यह परियोजना गंगा नॉलेज सेंटर का हिस्सा होगी जो गंगा से जुड़े शोध, पोर्टल और डाटासेट्स का भंडार है. साथ ही नदी के पुनर्जीवन के लिए वैज्ञानिक और शोध-आधारित निर्णय लेने में मदद करेगी. गंगा के अलावा उत्तर प्रदेश की चार प्रमुख नदियों रामगंगा, ताप्ती, गर्रा व शारदा पर भी आईआईटी कानपुर की टीम ने कवायद की है. इन नदियों की भौगोलिक संरचना पर काम किया गया. सालों पहले इनके स्वरूप व मौजूदा स्थितियों को लेकर भी डाटा तैयार किया गया है.
गंगा अपनी प्राकृतिक अवस्था में लगभग अछूती : आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर व सी. गंगा के संस्थापक विनोद तारे ने बताया कि कोरोना उपग्रह की तस्वीरों में गंगा अपनी प्राकृतिक अवस्था में लगभग अछूती नजर आती है. 2019 की तस्वीरें नदी की बदलती स्थिति को उजागर करती हैं. इन तस्वीरों में बैराज, तटबंध और शहरी विस्तार के कारण गंगा की स्वाभाविक बहाव गति पर रोक लगती हुई दिखाई देती है. यह तुलनात्मक अध्ययन अब नई उम्मीद का संचार करता है. वैज्ञानिकों के पास अब ऐसे ठोस मानचित्र मौजूद हैं, जो यह बताते हैं किन क्षेत्रों में पुनर्स्थापन से गंगा अपनी पुरानी लय को फिर से पा सकती है.
सटीक डिजिटल प्रदर्शन किया जाएगा : गंगा की सेहत का वैज्ञानिक नक्शा तैयार करने के लिए नई परियोजना में कई निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं. सबसे पहले, पूरी गंगा बेसिन तल की सीमा तय कर कोरोनल इमेजरी के जरिए उसका सटीक डिजिटल प्रदर्शन किया जाएगा. 1965-75 की तस्वीरों और मौजूदा परिदृश्य की तुलना से भूमि उपयोग और भू-आकृतिक बदलाव का स्पष्ट विजुअलाइजेशन तैयार होगा. सारे आंकड़ों को एक वेब-जीआईएस मॉड्यूल में संगठित कर उन्नत क्वेरी सिस्टम विकसित किया जाएगा. जिससे शोधकर्ता और योजनाकार अपनी जरूरत के मुताबिक डेटा तुरंत निकाल सकेंगे. डेटा के सार्वजनिक वितरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो भविष्य में गंगा पर विभिन्न हितधारकों के शोध में इसके उपयोग को सुगम बनाएगी. वैज्ञानिकों का मानना है यह उपलब्धि गंगा संरक्षण में “डेटा-ड्रिवन” प्लानिंग का नया दौर शुरू करेगी. तकनीकी चुनौतियां अभी बरकरार हैं, पर शोध टीम लगातार अपनी कार्यविधि निखार रही है.
अत्याधुनिक वेब-जीआईएस लाइब्रेरी विकसित की जा रही : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट केवल नदी की भू-आकृति में हुए परिवर्तनों का वैज्ञानिक लेखा-जोखा नहीं तैयार कर रहा, बल्कि भूमि उपयोग और भूमि आवरण (एलयूएलसी) के तुलनात्मक अध्ययन से यह उजागर कर रहा है. अतिक्रमण, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और कृषि विस्तार किस तरह गंगा के प्राकृतिक संतुलन को चोट पहुंचा रहे हैं. इन आंकड़ों को आधार बनाकर एक अत्याधुनिक वेब-जीआईएस लाइब्रेरी विकसित की जा रही है. जिसका सीधा इस्तेमाल भविष्य की नीतियों, नदी प्रबंधन रणनीतियों और बहाली योजनाओं में किया जाएगा.
