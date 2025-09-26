ETV Bharat / state

कानपुर में 88 साल से रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार; जानें इस बार कैसे जलेगा 80 फीट का रावण

मोहम्मद इकबाल ने बताया कि पुतले तैयार करने में कितना खर्च आया, कितनी बचत हुई? इसका आकलन वह कभी नहीं करते हैं.

रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार.
रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 26, 2025 at 7:44 AM IST

कानपुर: दशहरे पर रावण का पुतला दहन पूरे देश में किया जाता है. कानपुर में भी रावण पुतला दहन की तैयारियां जोरों पर हैं. यह शहर इस त्योहार पर आपसी भाईचारे और एकता का भी संदेश दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि कानपुर का एक मुस्लिम परिवार 88 साल यानी तीन पीढ़ियों से रावण का पुतला तैयार करता है. परिवार पूरी श्रद्धा, तन्मयता और अपनी बारीक कारीगरी से यह पुतले तैयार करता है. तीसरी पीढ़ी के मोहम्मद इकबाल खुद 35 साल से यह काम कर रहे हैं. ETV भारत ने मो. इकबाल से रावण के पुतलों के बारे में जानकारी ली.

मोहम्मद इकबाल बताते हैं, कि हर बार की तरह इस बार भी रावण के अलावा कई अन्य पुतलों को तैयार किया जा रहा है. इसमें मेघनाद, कुंभकर्ण, लंका, जटायु और हिरण जैसे पुतले भी हैं. उन्होंने बताया कि इस बार सबसे ऊंचा रावण का पुतला 80 फीट का है. यह विशालकाय पुतला इसलिए भी खास है, क्योंकि रावण के मुख से आग निकलेगी और नाभि में तीर लगने के बाद एक-एक करके रावण के 10 मुख अपने आप ब्लास्ट होते चले जाएंगे. कानपुर के लोगों को इस बार दशहरे पर रावण का यह खास पुतला अभी से आकर्षित कर रहा है.

मुस्लिम कारीगर मोहम्मद इकबाल से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

तीन पीढ़ियों से यह काम कर रहा मुस्लिम परिवार: कानपुर शहर की छावनी में रहने वाले हुनरमंद और सरल स्वभाव के कारीगर मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उनके परिवार में तीन पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने का काम हो रहा है. परिवार में सबसे पहले इस काम की शुरुआत बाबा नूर मोहम्मद ने की थी. इसके बाद बाबा के भाई रहमतुल्लाह ने यह काम किया. फिर उनके पिता मोहम्मद सलीम ने यह कारीगरी जारी रखी.

काफी कम उम्र में उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर दी थी. कई बार तो उनके पुतले ठीक नहीं बने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास जारी रखा. यही वजह रही, कि उनके पुतले की डिमांड न सिर्फ कानपुर में होती है, बल्कि कई अन्य जिलों में पुतले दहन के लिए जाते हैं. उनके परिवार द्वारा तैयार किया गया रावण का पुतला हिंदू-मुस्लिम एकता की भी मिसाल माना जाता है. छावनी की सबसे बड़ी रामलीला में उनके द्वारा तैयार किए गए पुतले का ही दहन होता है.

इस कैसा होगा रावण का पुतला: मोहम्मद इकबाल ने बताया कि वह करीब 35 साल से रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, जटायु, हिरण और लंका के पुतलों को तैयार कर रहे हैं. उनकी कारीगरी की विशेषता यह है, कि हर बार रावण के पुतलों में कुछ न कुछ खास जरूर करते हैं. इस वजह से लोगों को छावनी में दहन होने वाला रावण का पुतला अन्य जगहों से रोचक और आकर्षक नजर आता है.

उनका दावा है, कि जो लोग रामलीला देखने के लिए आएंगे, उन्हें यहां का रावण अलग नजर आएगा. इस बार रावण के चेहरे और मुंह से आकर्षक रंग-बिरंगे फव्वारे निकलेंगे. जब इसकी नाभि पर तीर से आग लगाई जाएगी, तो एक-एक करके धड़ ब्लास्ट होंगे. रावण के मुंह और आंख से भी आग निकलती हुई नजर आएगी. वह हाथ-पैर से युद्ध करता हुआ दिखेगा. छावनी स्थित रामलीला में पूरे शहर का सबसे ऊंचा यानी 80 फीट का रावण दहन होगा.

पुतले की फिनिशिंग करते मोहम्मद इकबाल.
पुतले की फिनिशिंग करते मोहम्मद इकबाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

3-4 महीने पहले से होती है तैयारी: मोहम्मद इकबाल ने बताया कि करीब 3 से 4 महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं. उनकी कुशल कारीगरी को देखते हुए अन्य जिलों से भी लोग रावण को खरीदने के लिए उनके पास पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि पुतलों को तैयार करने में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है. इन पुतलों को तैयार करने में कितनी लागत आती है?

इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पुतले तैयार करने में कितना खर्च आया, कितनी बचत हुई? इसका आकलन नहीं करते हैं. जो भी भी बच जाता है, उसे काम करने वाले कारीगरों को बांट दिया जाता है. इस काम के जरिए 25 लोगों को रोजगार भी मिला है. चार से पांच लोग बांस की कटाई करते हैं. 10 से 12 लोग हैं, जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं. इनका काम फिनिशिंग का होता है. इसके अलावा 7 से 8 लोग परिवार के हैं, जो उनका काम में हाथ बंटाते हैं.

मंदिरों की सजावट करते हैं इकबाल: बाकी दिनों में मोहम्मद इकबाल साज-सजावट का काम करते हैं. इनके द्वारा मंदिरों की सजावट, बाबा का श्रृंगार, शादी और पार्टी में भी सजावट का काम किया जाता है. जब दशहरे के दिन उनके द्वारा तैयार किए गए पुतले का दहन होता है और बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं, तो उन्हें भी बेहद खुशी मिलती है. साथ ही समाज में एक संदेश भी जाता है, कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है.

