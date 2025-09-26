ETV Bharat / state

कानपुर में 88 साल से रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार; जानें इस बार कैसे जलेगा 80 फीट का रावण

रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 7:44 AM IST 5 Min Read

कानपुर: दशहरे पर रावण का पुतला दहन पूरे देश में किया जाता है. कानपुर में भी रावण पुतला दहन की तैयारियां जोरों पर हैं. यह शहर इस त्योहार पर आपसी भाईचारे और एकता का भी संदेश दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि कानपुर का एक मुस्लिम परिवार 88 साल यानी तीन पीढ़ियों से रावण का पुतला तैयार करता है. परिवार पूरी श्रद्धा, तन्मयता और अपनी बारीक कारीगरी से यह पुतले तैयार करता है. तीसरी पीढ़ी के मोहम्मद इकबाल खुद 35 साल से यह काम कर रहे हैं. ETV भारत ने मो. इकबाल से रावण के पुतलों के बारे में जानकारी ली. मोहम्मद इकबाल बताते हैं, कि हर बार की तरह इस बार भी रावण के अलावा कई अन्य पुतलों को तैयार किया जा रहा है. इसमें मेघनाद, कुंभकर्ण, लंका, जटायु और हिरण जैसे पुतले भी हैं. उन्होंने बताया कि इस बार सबसे ऊंचा रावण का पुतला 80 फीट का है. यह विशालकाय पुतला इसलिए भी खास है, क्योंकि रावण के मुख से आग निकलेगी और नाभि में तीर लगने के बाद एक-एक करके रावण के 10 मुख अपने आप ब्लास्ट होते चले जाएंगे. कानपुर के लोगों को इस बार दशहरे पर रावण का यह खास पुतला अभी से आकर्षित कर रहा है. मुस्लिम कारीगर मोहम्मद इकबाल से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) तीन पीढ़ियों से यह काम कर रहा मुस्लिम परिवार: कानपुर शहर की छावनी में रहने वाले हुनरमंद और सरल स्वभाव के कारीगर मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उनके परिवार में तीन पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने का काम हो रहा है. परिवार में सबसे पहले इस काम की शुरुआत बाबा नूर मोहम्मद ने की थी. इसके बाद बाबा के भाई रहमतुल्लाह ने यह काम किया. फिर उनके पिता मोहम्मद सलीम ने यह कारीगरी जारी रखी. काफी कम उम्र में उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर दी थी. कई बार तो उनके पुतले ठीक नहीं बने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास जारी रखा. यही वजह रही, कि उनके पुतले की डिमांड न सिर्फ कानपुर में होती है, बल्कि कई अन्य जिलों में पुतले दहन के लिए जाते हैं. उनके परिवार द्वारा तैयार किया गया रावण का पुतला हिंदू-मुस्लिम एकता की भी मिसाल माना जाता है. छावनी की सबसे बड़ी रामलीला में उनके द्वारा तैयार किए गए पुतले का ही दहन होता है.