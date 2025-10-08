कानपुर के लोगों को नगर निगम ने दी राहत; साल 2022 के बाद जमा गृहकर पर नहीं देना होगा एरियर
नगर निगम की बैठक के बाद मेयर प्रमिला पांडेय बोलीं- जल्द ही नामांतरण शुल्क से भी लोगों को मिलेगा छुटकारा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 7:53 PM IST
कानपुर : शहर के मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को सदन की बैठक हुई. इसमें तमाम पार्षदों ने गृहकर संबंधी बिलों में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया. बैठक के बाद मेयर प्रमिला पांडेय ने प्रेसवार्ता की. इसमें उन्होंने घोषणा की कि साल 2022 के बाद जमा गृहकर पर उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का एरियर नहीं लिया जाएगा. मेयर के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
मेयर ने ये भी माना कि कहीं न कहीं बिलों को तैयार करने में नगर निगम अफसरों से लापरवाही हुई. इसका खामियाजा शहर के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा. इसी तरह मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि बहुत जल्द अब जनता को नामांतरण शुल्क से भी राहत मिलने वाली है. अगर कोई उपभोक्ता अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण कराता है तो उसे किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.
मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि दीपावली पर शहर पूरी तरह से चमचमाता हुआ दिखेगा. हर वार्ड में जहां पार्षदों को 100-100 लाइटें दी जाएंगी, वहीं शहर को कूड़े के दाग से मुक्ति दिलाने के लिए हर वार्ड में चार-चार सफाई कर्मी भी तैनात किए जाएंगे. मेयर ने कहा कि दीपावली पर शहर की सभी सड़कें दुरुस्त होंगी. पर्याप्त पानी की सप्लाई कराई जाएगी. इसी तरह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर कहा कि उसमें जो कर्मी देरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. जीसटी की दरें कम होने पर मेयर ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया. भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सदन में श्रमिक कालोनियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया.
उपभोक्ताओं ने बताया साल 2022 में बिल जमा करने के बाद जब नगर निगम से साल 2024-25 का बिल मिला तो उसमें तीन सालों का एरियर अमाउंट भी जुड़ा था. नगर निगम मुख्यालय में जाकर इस बाबत जानकारी की गई तो बताया गया शासन का फैसला है. इसी बढ़े हुए एरियर को लेकर सदन में पार्षदों ने हंगामा किया.
यह भी पढ़ें : कानपुर की गलियों में खाने को नहीं भटकेंगे आवारा कुत्ते, नगर निगम ने निकाली ये तरकीब