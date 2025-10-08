ETV Bharat / state

कानपुर के लोगों को नगर निगम ने दी राहत; साल 2022 के बाद जमा गृहकर पर नहीं देना होगा एरियर

नगर निगम के फैसले से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत. ( Photo Credit; Mayor Office Media Cell )

Published : October 8, 2025 at 7:53 PM IST

कानपुर : शहर के मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को सदन की बैठक हुई. इसमें तमाम पार्षदों ने गृहकर संबंधी बिलों में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया. बैठक के बाद मेयर प्रमिला पांडेय ने प्रेसवार्ता की. इसमें उन्होंने घोषणा की कि साल 2022 के बाद जमा गृहकर पर उपभोक्ताओं से किसी भी तरह का एरियर नहीं लिया जाएगा. मेयर के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. मेयर ने ये भी माना कि कहीं न कहीं बिलों को तैयार करने में नगर निगम अफसरों से लापरवाही हुई. इसका खामियाजा शहर के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा. इसी तरह मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि बहुत जल्द अब जनता को नामांतरण शुल्क से भी राहत मिलने वाली है. अगर कोई उपभोक्ता अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण कराता है तो उसे किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. मेयर ने उपभोक्ताओं को दी राहत. (Video Credit; Mayor Office Media Cell)