कानपुर नगर निगम को बेहतर काम का मिला इनाम, केंद्र ने भेजे 37.70 करोड़ रुपये

कानपुर नगर निगम को बेहतर काम का मिला इनाम, केंद्र ने भेजे 37.70 करोड़ रुपये

नगर निगम ने शहर को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण किया. स्प्रिंकलर से आबो हवा साफ करने के साथ धूल कणों को नियंत्रित किया.

कानपुर नगर निगम को पुरस्कार.
कानपुर नगर निगम को पुरस्कार. (Photo Credit : media cell municipal corporation)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 2:39 PM IST

कानपुर : कुछ दिनों पहले केंद्र की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में भले ही कानपुर नगर निगम को देश में पांचवां स्थान मिला हो, पर अब केंद्र की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक मूल्यांकन रिपोर्ट में पिछले एक साल के अंदर बेहतर काम करने पर नगर निगम कानपुर को दूसरा स्थान मिला है. साथ ही प्रोत्साहन राशि के तौर पर 37.70 करोड़ रुपये की राशि भी केंद्र से जारी की गई है.

कानपुर नगर निगम की उपलब्धियां.
कानपुर नगर निगम की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि शहर को हरा-भरा करने, साफ सुथरा बनाने, आईटी आधारित सेवाओं को बेहतर करने समेत अन्य कार्यों के लिए केंद्र ने यह तोहफा दिया है. केंद्र से जो राशि मिलेगी, उससे अब स्वच्छ वायु एवं वायु गुणवत्ता सुधार से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में बेहतर काम होंगे. यह उपलब्धि न केवल नगर निगम, कानपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है. बल्कि कानपुर की 50 लाख की आबादी को केंद्र ने बड़ा तोहफा सौंपा है.

कानपुर नगर निगम के सराहनीय कार्य.
कानपुर नगर निगम के सराहनीय कार्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

कई और तोहफे मिलने की उम्मीद : नगर आयुक्त सुधीर कुमार के मुताबिक इस साल के अंत तक शहर को कई तोहफे मिल जाएंगे. इसमें हम दीपावली तक जहां शहर की 400 से अधिक सड़कें बनवाएंगे. वहीं, शहर के सभी 110 वार्डों में हजारों की संख्या में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी. शहर के 1200 पार्कों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की दिशा में कवायद शुरू हो चुकी है. सभी 110 वार्डों को 25-25 वार्डों की शृंखला में मॉडल वार्ड बनाएंगे. आगामी एक साल में हमारा लक्ष्य नंबर एक स्थान पर आने का है.




यह भी पढ़ें : कानपुर के साढ़े पांच लाख उपभोक्ताओं को राहत; अब 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत छूट के साथ जमा कर सकेंगे गृहकर

यह भी पढ़ें : कानपुर में बनेंगी प्लास्टिक की सड़कें; 90 करोड़ आएगा खर्च, स्वीडन-जर्मनी की तरह दिखेगा शहर

