ETV Bharat / state

कानपुर नगर निगम को बेहतर काम का मिला इनाम, केंद्र ने भेजे 37.70 करोड़ रुपये

कानपुर : कुछ दिनों पहले केंद्र की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में भले ही कानपुर नगर निगम को देश में पांचवां स्थान मिला हो, पर अब केंद्र की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक मूल्यांकन रिपोर्ट में पिछले एक साल के अंदर बेहतर काम करने पर नगर निगम कानपुर को दूसरा स्थान मिला है. साथ ही प्रोत्साहन राशि के तौर पर 37.70 करोड़ रुपये की राशि भी केंद्र से जारी की गई है.

कानपुर नगर निगम की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि शहर को हरा-भरा करने, साफ सुथरा बनाने, आईटी आधारित सेवाओं को बेहतर करने समेत अन्य कार्यों के लिए केंद्र ने यह तोहफा दिया है. केंद्र से जो राशि मिलेगी, उससे अब स्वच्छ वायु एवं वायु गुणवत्ता सुधार से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में बेहतर काम होंगे. यह उपलब्धि न केवल नगर निगम, कानपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है. बल्कि कानपुर की 50 लाख की आबादी को केंद्र ने बड़ा तोहफा सौंपा है.