कानपुर : नगर निगम ने पंजीकृत साढ़े पांच लाख उपभोक्ताओं को कार्यकारिणी की बैठक में बड़ी राहत दी. इन उपभोक्ताओं के लिए गृहकर में छूट की अवधि को बढ़ा दिया गया है. पहले 10 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की यह अवधि 31 अगस्त तक ही निर्धारित थी. अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. इससे काफी सहूलियत मिलेगी.

परशुराम वाटिका के पास बने गेट को लेकर विवाद की स्थिति थी. मेयर ने सभी कार्यकारिणी सदस्यों के साथ गेट के बने रहने के फैसले पर मुहर लगवा दी. इसके अलावा कार्यकारिणी में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लग गई. मेयर व नगर आयुक्त ने मिलकर निर्णय लिया कि सभी 110 वार्डों में अब चार-चार सफाईकर्मी मौजूद रहेंगे. पार्षद काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे.

जितने दिन की बुकिंग, उतना ही किराया देना होगा : मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि अभी तक जब कहीं नगर निगम के मैदानों में पंडाल लगता था तो एक दिन के लिए आयोजक को 51 हजार रुपये देने होते थे. एक दिन पंडाल सजाने और एक दिन सामान हटाने में गुजर जाता था. इससे उन्हें दोगुना किराए का भुगतान करना पड़ता था. अब ऐसा नहीं है. जितने दिन के लिए बुकिंग होगी, अब केवल उतना ही किराया देना होगा.

गोद लिए पार्कों, बारातशालाओं पर कब्जा लेगा नगर निगम : मेयर प्रमिला पांडेय ने नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में कहा कि अब शहर में नगर निगम के जहां-जहां पार्क व बारातशालाएं हैं, जिन्हें संस्थानों ने गोद लिया है. उन सभी पर कब्जा लिया जाएगा। इसके साथ ही शहर में बने 1200 पार्कों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराकर उन्हें हरा-भरा बनाया जाएगा.

कार्यकारिणी में लिए गए ये फैसले : दादा नगर पुल का नाम विश्वकर्मा श्रम सेतु होगा, नवाबगंज गल्ला मंडी चौराहे का नाम स्व.रमेश वर्मा होगा, नया शिवली रोड अब शोभन सरकार रोड के नाम से जाना जाएगा, पनकी भाटिया तिराहा स्टेशन मोड़ मार्ग का नाम अहिल्या बाई होल्कर मार्ग होगा, वार्ड-62 में नई सोसाइटी का नाम अटल नगर होगा, एक्सप्रेस रोड जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व सीएम स्व.राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर होगा.

इसी क्रम में वार्ड 66 में क्रियाघर से पोस्ट आफिस तक जाने वाले मार्ग का नाम पं.देवी प्रसाद अवस्थी के नाम पर होगा, वार्ड 25 के अंतर्गत स्व.श्याम बिहारी मिश्रा मार्ग डबल पुलिया से शास्त्री चौक ढाल के पास चौराहे का नाम विश्वकर्मा चौक होगा.

