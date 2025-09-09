ETV Bharat / state

कानपुर की यह ग्राम पंचायत कर रही कचरे से कमाई; घर-घर से उठ रहा कूड़ा, जानें कैसे बदली तस्वीर

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रमईपुर ग्राम पंचायत का यह मॉडल अन्य पंचायतों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

कानपुर का यह गांव बना स्वच्छता का प्रतीक.
कानपुर का यह गांव बना स्वच्छता का प्रतीक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025

कानपुर: शहर ही नहीं, अब तो गांवों में भी घर-घर से कूड़ा उठाया जा रहा है. इसके लिए 9 ब्लॉक के 16 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है. इन्हीं पंचायतों में से एक बिधनू ब्लॉक का रमईपुर ग्राम पंचायत है, जो अब स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश कर रहा है. इस ग्राम पंचायत में ऐसा मॉडल तैयार किया गया है, जहां न सिर्फ कचरे का सही प्रबंधन हो रहा है, बल्कि इससे कमाई का रास्ता भी खोज लिया गया है. आइए जानते हैं, कैसा है कानपुर का यह मॉडल गांव.

सोमवार को कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रमईपुर ग्राम पंचायत में बने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं आरसी सेंटर का जायजा लिया गया. जिलाधिकारी ने बताया कि बिधनू ब्लॉक के रमईपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजना के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और रिसोर्स रिकवरी सेंटर स्थापित किया गया है. यह दोनों केंद्र ग्राम पंचायत के लिए वरदान साबित हो रहे हैं.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

26 लाख की लागत से तैयार यूनिट: डीपीआरओ मनोज कुमार द्वारा उन्हें बताया गया कि इस ग्राम पंचायत द्वारा 26 लाख रुपए की लागत से इस यूनिट का निर्माण कार्य कराया गया. मशीनें खरीदी गईं. इसके बाद यहां प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम काफी शुरू हुआ.

डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि पिछले कुछ महीने में ही यूनिट पर 9.5 टन प्लास्टिक अपशिष्ट इकट्ठा कर बैलिंग और श्रेडिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया. ग्राम पंचायत ने नेचर नेक्स्ट फाउंडेशन और स्थानीय कबाड़ियों से समझौता किया है, जिससे प्लास्टिक की बिक्री हो सके. अब तक केवल प्लास्टिक से ही 6000 रुपए की आमदनी पंचायत को हो चुकी है.

गांव में स्वच्छता की बयार: इसके साथ ही कचरे से तैयार वर्मी कंपोस्ट ने आय का एक नया रास्ता दिखाया है. लगभग 2000 किलो वर्मी कंपोस्ट बेचकर पंचायत ने 25000 रुपए से अधिक अर्जित किए हैं. उन्होंने बताया कि गांव में इस मॉडल के जरिए सिर्फ कचरे से कमाई ही नहीं बल्कि इस गांव से स्वच्छता की एक नई तस्वीर सामने आई है. हर रोज यहां करीब 425 घरों से गाड़ियों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है.

ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ी: ग्रामीण पहले कई अलग-अलग जगह पर कचरा डालते थे. वह अब घर के बाहर पहुंच रही गाड़ियों में ही कचरा डालते हैं. यह सीधे आरसी सेंटर ले जाया जाता है. खास बात यह है, कि करीब 350 परिवार अपनी मर्जी से 30 रुपए का मासिक यूजर चार्ज भी जमा कर रहे हैं. इससे पंचायत के ओएसआर खाते में डेढ़ लाख रुपए से अधिक की राशि जमा हुई है. इस मॉडल के विकसित होने के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि रमईपुर का यह मॉडल अन्य पंचायत के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. यह मॉडल न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि पंचायत की आमदनी को भी बढ़ाएगा.

