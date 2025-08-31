ETV Bharat / state

कनपुरियों को खूब भायी सुरंग वाली मेट्रो; 3 महीने में कानपुर में इतने लाख यात्रियों ने किया सफर... - KANPUR TUNNEL METRO

कॉरिडोर-1 के तहत 5 नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन शुरू होने के बाद मेट्रो शहरवासियों की पहली पसंद बन गई.

कानपुर मेट्रो अंडरग्राउंड सेक्सन.
कानपुर मेट्रो अंडरग्राउंड सेक्सन. (Photo Credit : Kanpur Metro)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 11:51 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 12:02 PM IST

कानपुर : कॉरिडोर-1 के अंतर्गत पांच नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जुड़ने के बाद से मेट्रो शहरवासियों की पहली पसंद बन गई है. बीती 30 मई को पीएम मोदी ने सीएसए ग्राउंड से मोतीझील से कानपुर सेंट्रल भूमिगत स्टेशन तक यात्री सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ किया था. इसके बाद से यात्री सुरंग वाली मेट्रो का सफर कर रहे हैं. यह प्रोजेक्ट मेट्रो के लिए फायदे वाला साबित हो रहा है. चलिए जानते हैं . 3 महीने में कितने कनपुरियों ने इसमें सफर किया.

क्या उपलब्धियां जुड़ींः यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि पिछले तीन महीने में शहरवासियों ने एक बड़े स्तर पर मेट्रो को अपनी यात्रा का एक अहम साधन बनाया है. कानपुर मेट्रो ने तीन माह में करीब 2 लाख 54 हजार 200 किलोमीटर की दूरी तय की है जो धरती के छह चक्कर लगाने के बराबर है. इस अवधि में मेट्रो स्टाफ ने भी अपनी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए ट्रेन में छूटे यात्रियों के तीन लैपटॉप 18 स्मार्टफोन और करीब 18 हजार रुपये की राशि उनके सही मालिकों कुछ सुरक्षित पहुंचाई है. तीन महीने में करीब 23 लाख यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है.



कार्यक्रमों का आयोजनः कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्सन के 3 महीने पूरे होने पर बड़ा चौराहा स्टेशन पर शो योर टैलेंट पल के अंतर्गत एक माह तक चल गोल्डन प्लेटफार्म कॉन्टेस्ट का ग्रांड फिनाले आयोजित हुआ. ओपन माइक, गायन और नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. सीनियर वर्ग (गायन) में गोविंद सिंह पहले, सुनील भाटिया दूसरे और मेहविश अली तीसरे स्थान पर रहे. इसी तरह जूनियर वर्ग (गायन) में पावनी पाल ने बाजी मारी. सीनियर वर्ग ओपन माइक में नेहा गुप्ता प्रथम, सागर शर्मा द्वितीय, और राज सिंह तीसरे स्थान पर रहे. जूनियर वर्ग ओपन माइक में सारांश तिवारी अव्वल रहे.


यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि कानपुर मेट्रो शहरवासियों के लिए एक बड़ी लाइफ लाइन के रूप में उभर कर सामने आया है. पर्यावरण के प्रति जागरूक और हितेषी होने के साथ ही इसका रूप प्रमुख शिक्षण संस्थानों अस्पतालों कार्य स्थलों और बाजारों को जोड़ता है. यात्रियों को जन्मदिन किटी पार्टी जैसे आयोजनों के लिए भी मेट्रो में बड़े ही किफायती शुल्क पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है. यात्री सेवा के विस्तार में हमें यात्रियों का सहयोग मिल रहा है.

