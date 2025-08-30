कानपुर: कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर दो (सीएसए से बर्रा-8) का निर्माण तेज हो गया है. इसके लिए महामशीन टनल बोरिंग मशीन गोमती की मदद ली जा रही है. इस मशीन ने करीब 780 मीटर लंबी डाउन-लाइन टनल का काम पूरा कर लिया है. इस बीच मशीन ने टनल की दीवारों के लिए कुल 553 रिंग्स लगाई है जो की टनल निर्माण में बड़ी सफलता है.

कहां-कहां काम चल रहेः मेट्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर-1 के सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच जहां काम काफी तेजी के साथ चल रहा है वही कॉरिडोर-2 का काम भी रफ्तार पकड़ रहा है. रावतपुर से काकादेव तक टनल का काम पूरा कर ब्रेकथ्रू हासिल करने के बाद अब यह टीबीएम मशीन काकादेव से डबल पुलिया स्टेशन होते हुए डबल पुलिया रैंप तक टनल का निर्माण शुरू करेगी.

कानपुर मेट्रो में कॉरिडोर-2 का निर्माण तेजी से कर रही महामशीन. (kanpur metro media cell.)

टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन गोमती सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि तकनीक का एक बड़ा कमाल है. यह मशीन जमीन के अंदर काफी तेजी के साथ टनल बनाने का काम करती है. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कॉरिडोर-1 व कॉरिडोर-2 के निर्माणाधीन स्टेशनों का निरीक्षण कर मशीन द्वारा किए गए अब तक के कार्य की समीक्षा की है.



कॉरिडोर 2 पर एक नजरः कॉरिडोर-2 की जहां कुल लंबाई करीब 8.60 किलोमीटर है वही इसमें करीब 4.10 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है. जून 2024 में रावतपुर से कंपनी बाग चौराहा तक 620 मीटर लंबी अप-लाइन और डाउन-लाइन टनल का काम पूरा किया जा चुका है और अब रावतपुर से काकादेव होते हुए डबल पुलिया तक टनल निर्माण का काम काफी तेजी के साथ मेट्रो के द्वारा किया जा रहा है.





बेहद अहम है सेक्शनः यह सेक्शन कॉरिडोर-2 का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि इससे शहर के बीच से मेट्रो गुजर सकेगी. कॉरिडोर-1 के अंतर्गत मेट्रो का संचालन आईआईटी से कानपुर सेंट्रल के बीच बने 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर हो रहा है. कॉरिडोर-1 के अंतर्गत सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता के बीच जहां मेट्रो का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है वहीं कॉरिडोर-2 का निर्माण भी लगातार रफ्तार पड़े हुए है. कॉरिडोर-1 करीब 24 किलोमीटर लंबा है.





एमडी क्या बोलेः यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि कॉरिडोर-1 के बैलेंस सेक्सन व कॉरिडोर-2 में काफी तेजी से काम चल रहा है. यह काम योजनाबद्ध तरीके से काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. कॉरिडोर-1 के अंतर्गत जहां बारादेवी-नौबस्ता एलीवेट क्षेत्र पर भी स्टेशन और ट्रेक निर्माण का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है. वहीं, गोमती टीबीएम द्वारा रावतपुर से काकादेव तक टनल निर्माण का काम पूरा होना बड़ी उपलब्धि है.दोनों कॉरिडोर पर निर्माण कार्यों की यह गति ऐसे ही लगातार जारी रहेगी.

