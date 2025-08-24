कानपुर: शहर के गुरुदेव चौराहा स्थित कानपुर मेट्रो डिपो में अगस्त 2023 में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित कर बिजली उत्पादन शुरू किया गया था. इस सोलर प्लांट से साल में 10.80 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है. कानपुर मेट्रो ने इस सोलर प्लांट से 2 साल में 2 करोड़ रुपए की बचत की है. इतना ही नहीं कार्बन उत्सर्जन में इतनी कमी आई है, जो करीब 8900 पेड़ लगाने के बराबर है.

मेट्रो डिपो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) बिल्डिंग की छत पर करीब 10,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में सोलर प्लांट स्थापित किया गया है. इसमें करीब 3000 सोलर पैनल लगाए गए हैं. सोलर प्लांट के संचालन के बाद से न सिर्फ मेट्रो को करोड़ों रुपए सालाना की बचत हो रही है, बल्कि 770 मीट्रिक टन तक कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है. यह धरती पर करीब 8900 पेड़ लगाने के बराबर है. कानपुर मेट्रो सोलर प्लांट के अलावा एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों की छत के लिए ट्रांसलुसेंट सीट का भी प्रयोग करता है, जिससे दिन में बिजली की काफी बचत होती है.

कैसे इस्तेमाल होती है सोलर प्लांट की बिजली: इस सोलर प्लांट से जितनी बिजली का उत्पादन होता है, उसे एक स्थापित सिस्टम में वापस से फीड किया जाता है. ऐसे में नियमित तौर पर आने वाले बिल में कुल इस्तेमाल की गई बिजली यूनिट से मेट्रो सिस्टम द्वारा वापस से फीड की गई बिजली यूनिट को घटाकर कानपुर मेट्रो को शेष यूनिट के लिए बिजली का भुगतान करना होता है. इससे ऊर्जा औप आर्थिक व्यय दोनों की बचत होती है.

जीरो कार्बन एमिशन के साथ संचालन: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधनों की अपेक्षा में कानपुर मेट्रो पर्यावरण की सबसे अच्छी मित्र है. मेट्रो प्रणाली जीरो कार्बन एमिशन के साथ संचालित होती है.

यूपीएमआरसी ने परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और उनकी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा के अलावा ट्रेन और लिफ्ट में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एचव्हीएसी नियंत्रण प्रणाली, एलइडी लाइटिंग का प्रयोग सहित कई उपाय किए हैं.

