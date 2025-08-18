ETV Bharat / state

किशोरी वाटिका की तर्ज पर अब मेयर ने पकड़ा परशुराम वाटिका में फ्रॉड; जांच के लिए कमेटी गठित, होगा एक्शन - KANPUR MAYOR CAUGHT FRAUD

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, संस्था परशुराम वाटिका पार्क का दुरुपयोग कर रही है. अब शहर के 1000 पार्कों की जांच की जाएगी.

Published : August 18, 2025 at 9:10 PM IST

कानपुर: मेयर प्रमिला पांडेय को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि एक संस्था शहर के बेनाझाबर स्थित परशुराम वाटिका पार्क पर कब्जे करना चाहती थी. सोमवार को मेयर प्रमिला पांडेय ने पहले नगर आयुक्त और अन्य अफसरों के साथ बैठक की. इसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुईं और कहा कि इस मामले में जांच होगी. यह पार्क नगर निगम का है.

कब्जा करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR: एक संस्था को 25 साल के लिए दिया गया था. उसमें संस्था अवैध तरीके से व्यापार कर रही थी. मेयर ने संस्था का एक पत्र दिखाया, जिसमें पार्क पर संस्था ने अपना पता दर्ज कर रखा था. मेयर बोलीं कि अब शहर के 1000 से अधिक पार्कों की जांच और सर्वे होगा. जहां अवैध कब्जे हैं, वहां कब्जाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

पार्क के पास 15 अगस्त को बनाई गई दीवार: मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, 15 अगस्त को परशुराम वाटिका पार्क के पास एक दीवार बनाई गई. किसने दीवार बनाने की परमिशन दी? इस मामले में नगर आयुक्त से चार सवाल हमने पूछे हैं, जिनके उन्हें जवाब देने होंगे. सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने पार्क में माली के लिए जिन कमरों को बनवाया था, उनका संस्था दुरुपयोग कर रही थी. वहीं, पार्क के ठीक बगल में द स्पोर्ट्स हब कॉम्प्लेक्स भी बना है.

नगर आयुक्त बोले- जांच के लिए कमेटी गठित: इस मामले को लेकर नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा मेरी ओर से जांच समिति गठित कर दी गई है. रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. हमें जानकारी नहीं है कि किसने परशुराम वाटिका पार्क के पास दीवार का निर्माण कराया है. नगर निगम के मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी भी दीवार के निर्माण को लेकर अनभिज्ञ मिले.

सांसद निधि से बने कमरों का इस्तेमाल करने की नगर निगम ने दी अनुमति: भगवान परशुराम सर्वकल्याण सेवा समिति के महामंत्री शेष नारायण त्रिवेदी ने कहा कि परशुराम वाटिका पार्क में साल में एक बार भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है. पार्क के पास बने द स्पोर्ट्स हब कॉम्प्लेक्स प्रबंधन ने एक गेट पार्क की ओर अचानक लगा दिया गया. इसको लेकर मैंने आपत्ति की है. बाकी मेरे पास प्रमाण हैं. सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने अपनी निधि से पार्क के अंदर जो कमरा बनाया, उसका उपयोग करने के लिए नगर निगम ने हमें अनुमति दी थी.
