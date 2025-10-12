ETV Bharat / state

कानपुर लेदर मेला; पहले ही दिन उमड़ी भीड़, 38 स्टालों पर मिल रहे नामचीन उत्पाद

कानपुर मोतीझील मैदान में 11 अक्टूबर से मेला शुरू. प्रीमियम ब्रांड्स उत्पादों पर पर मिल रही आकर्षक छूट.

कानपुर लेदर मेले का उद्घाटन करते अतिथिगण.
कानपुर लेदर मेले का उद्घाटन करते अतिथिगण. (Photo Credit : ETV Bharat)


By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
कानपुर : शहरवासी जिस लेदर मेला का इंतजार पिछले कई महानों से कर रहे थे. उसकी शुरुआत बीते शनिवार से हो गई. शनिवार देर शाम शहर के मोतीझील स्थित मैदान में लेदर मेला का शुभारंभ भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान, क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने दीप जलाकर किया. इससे पहले कारोबारियों ने अपने उत्पादों के स्टाल सुबह से ही मेला परिसर में लगा दिए थे. मेले के पहले दिन से खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली.

कानपुर लेदर मेले में लगे उत्पाद देखते अतिथि.
कानपुर लेदर मेले में लगे उत्पाद देखते अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि दीपावली से पहले हर साल सीएलई द्वारा लेदर मेला लगाया जाता है. जिससे लोग अपने पसंद के जूते, बैग, पर्स, बेल्ट समेत अन्य उत्पाद खरीद सकें. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कानपुर के चमड़े के उत्पादों की जबर्दस्त मांग है. निश्चित तौर पर इसकी बेहतर गुणवत्ता ही इसके पीछे बड़ा कारण है. लेदर मेले में लोग अपनी पसंद के उत्पाद ले सकते हैं.

कानपुर लेदर मेले में खरीदारी करते लोग.
कानपुर लेदर मेले में खरीदारी करते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)


30 से अधिक उत्पाद, 13 अक्टूबर तक मेला लगा रहेगा : काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि सीएलई की ओर से छठवां संस्करण है. इस सत्र में हमने लेदर स्वदेशी मेला लगाया है. 30 से अधिक स्टाल्स हैं, जहां 499 रुपये में चप्पल, 700-800 रुपये की रेंज में प्रीमियम ब्रांड्स के शूज, 1500 रुपये तक रेंज में लेदर बैग्स समेत अन्य कई उत्पाद हैं. मेले में उत्पादों पर कारोबारियों की ओर से 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है.

वरिष्ठ चमड़ा कारोबारी जावेद इकबाल ने बताया कि हम पूरी दुनिया में कानपुर के चमड़ा उत्पाद बेच रहे हैं. ऐसे में कानपुर व आसपास के शहरवासियों को भी सहूलियत के उत्पाद उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. इसी मकसद से लेदर मेला आयोजित कराया जाता है. अभी तो तीन दिनों तक मेला चलेगा. हालांकि, ग्राहकों की भीड़ व मांग को देखते हुए मेले का समय एक दिन बढ़ा जा सकता है.

ETV Bharat Logo

