ETV Bharat / state

अमेरिकी टैरिफ के मुकाबले के लिए कानपुर के लेदर एक्सपोर्टर को भाया रूस, कैसे जूते की डिमांड; जानिए

लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएसएससी) व हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) में करार.

kanpur-leather-exporters-do-business-with-russian-countries-demand-comfort-shoes-increased-abroad
रूसी देशों संग कारोबार करेंगे चमड़ा निर्यातक. (HBTU)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: देश में चमड़ा निर्यातकों के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर आर्थिक संकट आया जरूर है मगर चमड़ा निर्यातक अब रूस समेत अन्य देशों में कारोबार करेंगे. इसके लिए शुरुआत हो चुकी है. रूस में कारोबारियों संग संवाद जारी है. वहीं, अगर भारत में प्रति व्यक्ति जूते की खपत बढ़ जाती है तो हमें 140 करोड़ लोगों के लिए जूते बनाने का मौका देश में ही मिल जाएगा. काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने ये बातें पत्रकारों से कहीं. वह लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएसएससी) व हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) के आपसी करार कार्यक्रम में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि कानपुर से कानपुर देहात के बीच रनियां में यूपी का पहला लेदर पार्क आने वाला है. इससे भी चमड़ा कारोबार बढ़ेगा. वहीं, रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है.

विदेशी मांग रहे कंफर्ट शू: चमड़ा कारोबारी व सीएलई के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि पहले हमारे पास कई देशों से जूतों को लेकर डिमांड आती थी. मजबूत जूता मांगा जाता था. अब विदेश में कंफर्ट शू मांगा जा रहा है. इससे हमारे कारीगरों ने नई तकनीक से सोल, समेत अन्य उत्पादों को तैयार करना शुरू कर दिया है. इनमें लाइट वेट शू की जबर्दस्त डिमांड है. वह बोले, अब कंफर्ट शू फैशन में सबसे आगे है.

लेदर इंडस्ट्री को मजबूती देंगे एचबीटीयू के छात्र: एचबीटीयू व एलएसएससी के करार को लेकर एचबीटीयू के वीसी प्रो.शमशेर ने कहा कि हमारे विवि में लेदर सेक्टर से जो छात्र बीटेक कर रहे हैं, उन्हें अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. इस करार के माध्यम से हम लेदर इंडस्ट्री की जरूरतों को जानेंगे, और फिर छात्र अपने शोध व अन्य कार्यों से लेदर इंडस्ट्री को मजबूती देंगे. वहीं, सीएलई के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा इस एमओयू से हमें ब्लू कॉलर्स संग व्हाइट कॉलर्स भी मिल जाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR NEWSकानपुर न्यूज़KANPUR LATEST NEWSUP LEATHER EXPORTKANPUR LEATHER EXPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.