कानपुर: यूपी की 112 साल पुरानी कानपुर की लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. 7700 सदस्यों वाली इस एसोसिएशन की नई कैबिनेट बन गई है. एसोसिएशन के अध्यक्ष पद दिनेश चंद्र शर्मा को शानदार जीत मिली है. वहीं, महामंत्री पद पर राजीव यादव को जीत मिली है. इसके अलावा अन्य पदों के परिणाम जल्द ही सामने आएंगे.

20 सदस्यीय कैबिनेट में कांटे की टक्कर: कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में मंगलवार को 20 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए डीएवी कॉलेज में मतदान हुए थे. चुनाव के बाद बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी शुरू हुई. अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ही पद पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिली.

देर शाम जब परिणाम घोषित हुए तो अध्यक्ष पद पर जहां दिनेश वर्मा को शानदार जीत मिली. वहीं, महामंत्री पद के लिए राजीव यादव को जीत मिली. दोनों ही प्रत्याशियों की जीत की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारे लगाए और आतिशबाजी भी की.



अध्यक्ष पद के उम्मीदवार: कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर जहां 6 प्रत्याशी मैदान में थे. वहीं, महामंत्री पद पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे. अध्यक्ष पद पर राकेश सचान, अरविंद कुमार दीक्षित, सैयद सिकंदर आलम, सुरेंद्र कुमार पांडे, अनूप कुमार द्विवेदी व दिनेश चंद्र वर्मा चुनावी मैदान में थे.

महामंत्री पद के उम्मीदवार: महामंत्री पद पर राजीव यादव, देशबंधु तिवारी, धर्मेंद्र सिंह भदोरिया, ज्योतेंद्र कुमार दीक्षित, सुनील कुमार पांडे, अखिलेश कुमार गुप्ता, नवनीत कुमार पांडे व अभय शर्मा चुनावी मैदान में थे.



राजीव और सुनील के बीच कड़ा मुकाबला: बुधवार शाम को जब सीसीटीवी कैमरा व भारी पुलिस बल के बीच मतगणना शुरू हुई तो महामंत्री और अध्यक्ष दोनों ही पदों पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिली. महामंत्री पद पर जहां राजीव यादव और सुनील कुमार पांडे के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. कई राउंड की मतगणना में जहां सुनील पांडे आगे रहे, वहीं, कुछ देर बाद राजीव यादव ने बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद सुनील पांडे पिछड़ते चले गए. राजीव यादव ने 311 वोटों से महामंत्री पद शानदार जीत दर्ज की. उन्हें 1771 वोट मिले. सुनील कुमार पांडे ने 1461 वोट हासिल किए. 962 वोटो के साथ अभय शर्मा तीसरे पायदान पर रहे.



अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय संघर्ष: अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला. मतगणना शुरू होने के बाद कभी अरविंद दीक्षित आगे, कभी राकेश सचान आगे और कभी दिनेश वर्मा आगे नजर आए. नतीजे आए तो दिनेश वर्मा को 1295 वोट, राकेश सचान को 1280 वोट, अरविंद कुमार 1121 वोट और अनूप कुमार द्विवेदी को 1083 मिले. 15 वोटों से दिनेश वर्मा की जीत हुई.



लॉयर्स एसोसिएशन पर एक नजर: लॉयर्स एसोसिएशन वकीलों की एक संस्था है, जो की वकीलों के हित के लिए काम करती है. जब भी किसी वकील के साथ कुछ भी अहित होता है तो यह संस्था और इससे जुड़े पदाधिकारी आगे जाकर उसका पूरा समर्थन करते हैं. यह संस्था 112 साल पुरानी है. वर्ष 2011-12 में इसका शताब्दी वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया था. लॉयर्स एसोसिएशन में मौजूदा समय में वकीलों की सदस्य संख्या 7700 के करीब है.



नए अध्यक्ष की प्रोफाइल पर एक नजरः संस्था के नए अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा मूलरूप से फतेहपुर के रहने वाले हैं. वर्तमान समय में वह कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रहते हैं. दिनेश चंद वर्मा क्रिमिनल लॉयर है और करीब 35 वर्षों से वकालत कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जो उनका पूरा प्रयास रहेगा कि वह कार्यकारिणी के हित में हर संभव काम करेंगे. अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए वह सदैव संघर्षरत रहेंगे. कल्याणी निधि पेंशन के साथ युवा अधिवक्ताओं के लिए निधि आदि की मांग को पुरजोर अंदाज में रखेंगे. इससे पहले लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर श्याम नारायण सिंह ने जीत दर्ज की थी.



नए महामंत्री की प्रोफाइल पर एक नजरः राजीव यादव कानपुर के श्याम नगर के रहते है. वह क्रिमिनल लॉयर है. करीब 20 साल से वकालत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह जीत उनकी नहीं बल्कि उन सभी अधिवक्ता साथियों की है, जिन्होंने उन्हें अपना अमूल्य मत दिया. वह हमेशा अपने सभी अधिवक्ता साथियों के हित के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगे. बता दें की लाइट संगठन के वार्षिक चुनाव में इससे पहले महामंत्री पद पर अभिषेक तिवारी ने शानदार जीत की थी.





महामंत्री पद के प्रत्याशियों को मिले वोट

राजीव यादव: 1771

सुनील कुमार पांडे:1460

अभय शर्मा: 962

नवनीत कुमार पांडे: 498

धर्मेंद्र सिंह भदौरिया: 440

देशबंधु तिवारी: 348

अखिलेश कुमार गुप्ता: 131

ज्योतेंद्र कुमार दीक्षित: 102

अवैध मत: 43

वैध मत: 5712

कुल पड़े मत: 5755



अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों को मिले वोट

दिनेश चंद्र वर्मा: 1295

राकेश सचान: 1280

अरविंद कुमार दीक्षित:1121

अनूप कुमार द्विवेदी: 1083

सैयद सिकंदर आलम: 532

सुरेंद्र कुमार पांडे: 396

अवैध मत:48

वैध मत: 5707

कुल पड़े मत:5755

