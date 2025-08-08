कानपुर: शहर के दीप टाकीज तिराहे पर एक दरबार रोज शाम से सजता था. पूरी रात उस दरबार के बाहर लग्जरी गाड़ियों से वीआईपी का आना-जाना लगा रहता था. उस तिराहे से साकेत नगर की ओर चलने पर बाएं हाथ सफेद रंग का ऐसा मकान था, जिसकी चर्चा हर आने-जाने वाला शख्स करता था. इस दरबार में न्याय के नाम पर सालों से अन्याय का कारोबार चल रहा था. जब कमिश्नरेट पुलिस को पर्याप्त संख्या में वकील अखिलेश दुबे और उसके सहयोगी लवी मिश्रा के खिलाफ साक्ष्य मिल गए, तो इस दरबार की कहानी खत्म हो गई.

बुधवार देर शाम इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल इंवेस्टिेगेशन टीम (SIT) को अब 54 ऐसी शिकायतें मिल गईं, जो इनसे जुड़ी हैं. एसआईटी के सामने शिकायतों में इनके काले कारनामों का जो जिक्र सामने आया है, उससे अफसर हैरान हैं. अभी तक आरामतलबी और फिल्मी दुनिया के किसी डॉन की तरह जिंदगी जीने वाले वकील अखिलेश दुबे ने गुरुवार को कानपुर की जेल में मुलाहिजा बैरक में करवटें बदलकर अपनी रात काटी है.

वहीं, गुरुवार को वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगी के खिलाफ अब किदवई नगर थाने में एक कारोबारी ने रंगदारी का मुकदमा भी दर्ज कराया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना था, कि आरोपियों के खिलाफ जो शिकायतें मिल रही हैं, उनकी जांच जारी है.

सरकारी विभागों के कर्मी माथा टेकने को रहते आतुर: शहर में वकील अखिलेश दुबे का खौफ इतना अधिक था, कि नगर निगम, केडीए व कई सरकारी विभागों के कर्मी उनके दरबार में माथा टेकने को आतुर रहते थे. पुलिस को पता चला है, कि वकील अखिलेश दुबे ने शहर के कई इलाकों में महंगी जमीनों पर कब्जा किया है. इनकी फाइलें भी खुल गई हैं.

पुलिस को यह सबूत भी मिले हैं, कि इन जमीनों पर कब्जा कराने में सरकारी कर्मियों ने वकील का भरपूर साथ दिया. वहीं, सिगरेट के शौकीन वकील की यह भी एक खासियत थी, कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों व स्थलों से हमेशा दूरी बनाकर रखता था. अपने दरबार में वकील से मिलने के लिए उसने एक अलग स्पेशल कमरा बनाया था. इसी कमरे में वह सभी से मुलाकात करता था. वहीं, पुलिस को यह भी पता है, कि लोगों को दुष्कर्म के मामले में झूठा फंसाने के लिए वकील अखिलेश और उसका सहयोगी लवी बिहार व झारखंड से लड़कियां मंगवाता था.

बार में मिला था मादक पदार्थों का भंडार: शहर के साकेत नगर व स्वरुप नगर क्षेत्र में कमिश्नरेट पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर कुछ दिनों पहले एक निजी बार एंड क्लब में छापा मारा था. इसका संचालन करने वाले आरोपी लवी मिश्रा के यहां भारी मात्रा में मादक पदार्थों व प्रतिबंधित शराब की बोतलों का भंडार मिला था. हालांकि, उस मामले में पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं का जा सकी थी. अब पुलिस ने वकील अखिलेश व उसके सहयोगी के खिलाफ तगड़ा शिकंजा कस लिया है.

पहले थानों में बोलती थी तूती, अब खत्म हुआ खौफ: एक दौर ऐसा भी था, जब साकेत नगर निवासी वकील अखिलेश दुबे के लिए कहा जाता था कि बर्रा, नौबस्ता, जूही समेत अन्य थानों में उनकी तूती बोलती है. उनके नाम पर थानों के अंदर कई काम आसानी से हो जाते थे.

मगर, बुधवार देर शाम से लेकर गुरुवार को सुबह जेल जाने तक वकील अखिलेश दुबे की उन्हीं पुलिसकर्मियों के सामने घिग्गी बंधी रही. उनकी आंखों में दहशत साफ दिखी. पुलिस से हमेशा खुद को बचाए रखने के लिए वकील अखिलेश ने हर पैंतरा अपनाया था. इन पैंतरों में उसने मीडिया का चोला भी ओढ़ा और शहर में एक चैनल का काम शुरू किया, इसे वकील अखिलेश के परिवारीजन देखते हैं.

