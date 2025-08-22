ETV Bharat / state

कानपुर के वकील अखिलेश दुबे पर कसा शिकंजा; KDA ने सील किए तीन निर्माण, सरकारी खाते में दर्ज होगी जमीन - KANPUR NEWS

मजिस्ट्रेट को दिए बयान में लड़कियों ने खोला काला चिट्ठा. केडीए ने संपत्तियों पर शुरू की कार्रवाई, निरस्त होंगे लाइसेंस.

कानपुर के वकील अखिलेश दुबे पर कसा शिकंजा.
कानपुर के वकील अखिलेश दुबे पर कसा शिकंजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 10:20 AM IST

3 Min Read

कानपुर: शहर में कुछ दिनों पहले भाजपा नेता से लाखों रुपए की रंगदारी वसूलने के मामले में पुलिस ने वकील अखिलेश दुबे और सहयोगी लवी मिश्रा को जेल भेजा था. तब से लेकर अब तक लगातार सरकारी मशीनरी का वकील अखिलेश के काले कारनामों के खिलाफ वार जारी है. वकील अखिलेश दुबे को लड़कियां सप्लाई करने वाले आरोपी टोनू यादव को भी पुलिस जेल भेज चुकी है.

अब टोनू जिन लड़कियों के माध्यम से दूसरों को दुष्कर्म जैसे गंभीर व झूठे मामलों में फंसाता था, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अखिलेश दुबे के काले कारनामों का चिट्ठा खोला है. लड़की की ओर से बताया गया कि उसे दूसरों को फंसाने के लिए प्रति केस 40 हजार रुपए दिए जाते थे. पुलिस अब बयान देने वाली लड़की को सरकारी गवाह बना सकती है.

तीन निर्माण केडीए ने किए सील: केडीए की ओर से वकील अखिलेश दुबे की संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. वकील अखिलेश दुबे के साकेत नगर में बने किशोरी उपवन गेस्ट हाउस को केडीए ने सील कर दिया है. काकादेव और शारदा नगर में नक्शे के विपरीत बन रहे निर्माण को भी सील कर दिया गया है.

निरस्त होंगे लाइसेंस: महंगे और मोडिफाइड हथियारों का शौक रखने वाले वकील अखिलेश दुबे और उसके परिजनों के पास 12 असलहों के लाइसेंस हैं. सभी की जांच उच्च स्तर पर कराई जा रही है. अधिकतर लाइसेंस पंजाब और लुधियाना से जारी किए गए हैं. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर इस मामले में संबंधित राज्यों की पुलिस से संपर्क कर रहे हैं. पुलिस आयुक्त के स्टाफ आफिसर राजेश पांडेय ने बताया कि वकील अखिलेश दुबे व उनके परिजनों के पास जितने लाइसेंस हैं, सभी की जांच कराई जा रही है. अगर कहीं फर्जीवाड़ा सामने आया तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे.

सरकारी खाते में दर्ज होगी जमीन: सिविल लाइंस में शहर की पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को वकील अखिलेश दुबे द्वारा कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीनों के दस्तावेज मिले हैं. जांच में यह जमीन नजूल की निकली है. इस जमीन पर आगमन लान समेत अन्य गतिविधियां जारी थीं.

एसडीएम सदर अनुभव सिंह और तहसीलदार विनय द्विवेदी ने जमीन की रिपोर्ट तैयार की है. अभी तक जमीन के वक्फ और शत्रु संपत्ति होने को लेकर जो पेंच फंसा था, वह अब हट गया है. हालांकि, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जमीन नजूल की है, इसलिए उसे सरकारी खाते में दर्ज कराएंगे.

दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज: वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगी लवी मिश्रा की दूसरी जमानत अर्जी भी गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपियों पर भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था.

भाजपा नेता ने बताया कि आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था. ऐसी स्थिति में साफ है कि वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में वकील अखिलेश दुबे पर एक और एफआईआर; अवैध बनी किशोरी वाटिका पर चलेगा बुलडोजर

यह भी पढ़ें: कानपुर की दीप टॉकीज के पास सजता था अखिलेश का दरबार; फिल्मी स्टाइल में होती थी मामलों की सुनवाई

कानपुर: शहर में कुछ दिनों पहले भाजपा नेता से लाखों रुपए की रंगदारी वसूलने के मामले में पुलिस ने वकील अखिलेश दुबे और सहयोगी लवी मिश्रा को जेल भेजा था. तब से लेकर अब तक लगातार सरकारी मशीनरी का वकील अखिलेश के काले कारनामों के खिलाफ वार जारी है. वकील अखिलेश दुबे को लड़कियां सप्लाई करने वाले आरोपी टोनू यादव को भी पुलिस जेल भेज चुकी है.

अब टोनू जिन लड़कियों के माध्यम से दूसरों को दुष्कर्म जैसे गंभीर व झूठे मामलों में फंसाता था, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अखिलेश दुबे के काले कारनामों का चिट्ठा खोला है. लड़की की ओर से बताया गया कि उसे दूसरों को फंसाने के लिए प्रति केस 40 हजार रुपए दिए जाते थे. पुलिस अब बयान देने वाली लड़की को सरकारी गवाह बना सकती है.

तीन निर्माण केडीए ने किए सील: केडीए की ओर से वकील अखिलेश दुबे की संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. वकील अखिलेश दुबे के साकेत नगर में बने किशोरी उपवन गेस्ट हाउस को केडीए ने सील कर दिया है. काकादेव और शारदा नगर में नक्शे के विपरीत बन रहे निर्माण को भी सील कर दिया गया है.

निरस्त होंगे लाइसेंस: महंगे और मोडिफाइड हथियारों का शौक रखने वाले वकील अखिलेश दुबे और उसके परिजनों के पास 12 असलहों के लाइसेंस हैं. सभी की जांच उच्च स्तर पर कराई जा रही है. अधिकतर लाइसेंस पंजाब और लुधियाना से जारी किए गए हैं. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर इस मामले में संबंधित राज्यों की पुलिस से संपर्क कर रहे हैं. पुलिस आयुक्त के स्टाफ आफिसर राजेश पांडेय ने बताया कि वकील अखिलेश दुबे व उनके परिजनों के पास जितने लाइसेंस हैं, सभी की जांच कराई जा रही है. अगर कहीं फर्जीवाड़ा सामने आया तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे.

सरकारी खाते में दर्ज होगी जमीन: सिविल लाइंस में शहर की पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को वकील अखिलेश दुबे द्वारा कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीनों के दस्तावेज मिले हैं. जांच में यह जमीन नजूल की निकली है. इस जमीन पर आगमन लान समेत अन्य गतिविधियां जारी थीं.

एसडीएम सदर अनुभव सिंह और तहसीलदार विनय द्विवेदी ने जमीन की रिपोर्ट तैयार की है. अभी तक जमीन के वक्फ और शत्रु संपत्ति होने को लेकर जो पेंच फंसा था, वह अब हट गया है. हालांकि, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जमीन नजूल की है, इसलिए उसे सरकारी खाते में दर्ज कराएंगे.

दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज: वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगी लवी मिश्रा की दूसरी जमानत अर्जी भी गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपियों पर भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था.

भाजपा नेता ने बताया कि आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था. ऐसी स्थिति में साफ है कि वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में वकील अखिलेश दुबे पर एक और एफआईआर; अवैध बनी किशोरी वाटिका पर चलेगा बुलडोजर

यह भी पढ़ें: कानपुर की दीप टॉकीज के पास सजता था अखिलेश का दरबार; फिल्मी स्टाइल में होती थी मामलों की सुनवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

ADVOCATE AKHILESH DUBEY KANPUR KANPUR LAWYER AKHILESH DUBEY CASEGOVERNMENT ACTION ON AKHILESH DUBEYKANPUR AKHILESH DUBEY CASE UPDATESKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.