June 23, 2025 at 9:23 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 9:47 AM IST

कानपुर: शहर के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली के बिल व मीटर समेत अन्य दिक्कतों से राहत दिलाने के लिए कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से राहत कैंप लगाए जा रहे हैं. शहर के नौबस्ता व केशव पुरम सबस्टेशन से इनकी शुरुआत सोमवार से हो रही है. ये कैंप 23 से 26 जून तक संचालित किए जाएंगे. केस्को के आला अफसरों का कहना है ऐसे उपभोक्ता जिन्हें बिजली के बिल, मीटर समेत अन्य दिक्कतें हैं, वह कैंप में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.



कैंप में तुरंत दूर होगी समस्याः मौके पर मौजूद अफसर समस्या का समाधान तुरंत करेंगे. दरअसल पिछले कुछ समय से केस्को के अफसरों को यह सूचना मिल रही थी कि उपभोक्ताओं को जो बिल मिल रहे हैं. वह बहुत अधिक राशि के पहुंच रहे हैं. उपभोक्ता भी बिलों को लेकर बहुत अधिक परेशान थे. वहीं, तमाम उपभोक्ताओं का यह भी कहना था कि जो स्मार्ट मीटर है वह भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हालांकि अब केस्को की ओर से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.





अफसर सुनेंगे समस्याएं: इस पूरे मामले को लेकर केस्को एमडी सैमुअल पाल ने बताया जिन सबस्टेशंस में ज्यादा शिकायतें आ रही थीं,अब वहां पर केस्को की ओर से राहत कैंप लगाए जा रहे हैं. पहले चरण में सोमवार को कैंप नौबस्ता और केशवपुरम सब स्टेशन पर लगेंगे. इसके बाद अन्य दिनों में हम अलग सबस्टेशंन में कैंप लगाएंगे. हमारा मकसद है हम अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की मदद करें जिनसे उन्हें राहत मिल सके. उन्होंने बताया कैंप में विभाग के अफसर सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक मौजूद रहेंगे. केस्को मुख्यालय से ही इन कैंपों की मॉनीटरिंग भी की जा सकेगी.





सोशल मीडिया पेज पर निकला गुस्सा तो एफआईआर दर्ज: शहर मैं अधिवक्ता अंकुर शुक्ला द्वारा केस्को के सोशल मीडिया पेज पर जब लाइट ना आने को लेकर अपना गुस्सा निकाला गया तो इसका संज्ञान लेते हुए केस्को के अधिशासी अभियंता आईटी की ओर से अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया. केस्को के आला अफसरों का कहना था लोग अपनी शिकायत तो लिख सकते हैं मगर अशोभनीय बातें लिखना उचित नहीं है. वहीं इस मामले को लेकर कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित सिंह ने कहा बिजली की समस्या उठाने पर अधिवक्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना आपत्तिजनक है. ये भी पढ़ेंः 'बनारस के 190 मकान खाली करो', लाल निशान लगा क्यों दी चेतावनी, जानिए वजह

June 23, 2025 at 9:47 AM IST