यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन - KANPUR JHULELAL TEMPLE

मंदिर में हर वर्ष 40 दिनों तक मनाया जाता है उत्सव, भव्यता-लोकप्रियता से खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु.

कानपुर के झूलेलाल मंदिर में जल रही अखंड ज्योति.
कानपुर के झूलेलाल मंदिर में जल रही अखंड ज्योति. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 1:48 PM IST

कानपुर: प्रदेश में सैकड़ों साल पुराने प्रसिद्ध मंदिरों की कमी नहीं. सभी के साथ किवदंतियां या फिर प्रचलित कथाएं जुड़ी हैं. लेकिन, यूपी का एक ऐसा मंदिर भी है, जिसका रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ा है. इस मंदिर में ज्योति निरंतर जलती रहती है. यह ज्योति बंटवारे के समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक विख्यात मंदिर से लाई गई है. हर साल इस मंदिर में 40 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है. इस साल 25 अगस्त से यह धार्मिक आयोजन शुरू है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस उत्सव को मनाने के पीछे की कथा भी काफी दिलचस्प है. आइए जानते हैं, इस मंदिर की खासियत और यहां जलने वाली ज्योति के बारे में...

सिंधी समाज के महामंत्री महेश मेघानी. (Video Credit; ETV BHARAT)

बंटवारे से जुड़ा है मंदिर-ज्योति का इतिहास: यह मंदिर कानपुर में पी रोड रामबाग के पास स्थित है. यहां सिंधी समुदाय की विशेष आस्था है. उत्तर प्रदेश सिंधी समाज के महामंत्री महेश मेघानी बताते हैं कि 1947 में विभाजन के समय अपने अस्तित्व और परिवार को बचाना एक बड़ी समस्या थी. पाकिस्तान से सिंधी समुदाय का एक बड़ा जत्था भारत आने के निकाला था. सिंध में झूलेलाल का प्रसिद्ध मंदिर है. सिंधी समाज के उद्धव दास वहीं से फानूस में अखंड ज्योति रखकर 1947 में ग्वालियर पहुंचे. फिर वहां से 1948 में कानपुर आए. इस अखंड ज्योति को सबसे पहले पी रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर के पास 1 साल तक रखा गया. इसके बाद पी रोड रामबाग के पास एक कुटिया बनाकर ज्योति स्थापित की गई. इसी जगह पर आज भगवान झूलेलाल का भव्य मंदिर बना हुआ है.

क्या कहते हैं मंदिर आने वाले श्रद्धालु. (Video Credit; ETV BHARAT)

बताया कि, झूलेलाल मंदिर में जो ज्योति लगातार जल रही है, इसमें पांच ज्योति हैं, जो कमलनुमा आकृति में हैं. हर एक ज्योति को साफ कर दोबारा से उसे जलाया जाता है. इस दौरान बाकी की चार ज्योति लगातार जलती रहती हैं. यह सिलसिला पिछले 75 सालों से चल रहा है. इसे अखंड ज्योति इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह ज्योति सक्खर, सिंध से जलती हुई चली आ रही है. मान्यता है कि इस ज्योति ने कानपुर में हमेशा बाढ़ आने से बचाया है. ज्योति की सेवा 1 लाख 20 हजार सिंधी कर रहे हैं. बताते हैं कि पाकिस्तान स्थित झूलेलाल मंदिर में अब भी पूजा होती है.

कानपुर के झूलेलाल मंदिर में जल रही अखंड ज्योति.
कानपुर के झूलेलाल मंदिर में जल रही अखंड ज्योति. (Photo Credit; ETV Bharat)

कौन था शासक मिर्खशाह: पाकिस्तान के झूलेलाल मंदिर को करीब एक हजार साल पुराना बताया जाता है. इस लिहाज से देखें तो अखंड ज्योति भी इतने ही साल से प्रज्जवलित है. हालांकि, कानपुर में 1948 से ही जल रही है. मेघानी बताते हैं कि, मिर्खशाह एक मुस्लिम शासक था, वह लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहता था. सिंधी समाज में प्रचलित है कि, उसके अत्याचारों से तंग आकर सिंधी समाज ने सिंधु नदी के किनारे 40 दिन तक तप किया था. जिसके बाद जल के देवता वरुण देव झूलेलाल के रूप में अवतरित हुए. उन्होंने क्रूर शासक से सिंध को मुक्त कराया. इसी के बाद सिंधी समाज के लोग हर वर्ष चालिहा का पर्व मनाते आ रहे हैं. यह 40 दिनों तक चलता है. 41वें दिन शोभायात्रा निकाली जाती है.

कानपुर का झूलेलाल मंदिर.
कानपुर का झूलेलाल मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्सव में पहुंचते हैं दूर-दूर से श्रद्धालु: मेघानी बताते हैं कि मंदिर में हर वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव में कानपुर के अलावा दूर-दूर से श्रद्धालु जुटते हैं. ज्योति की सेवा झूलेलाल अखंड ज्योति ट्रस्ट के पदाधिकारी द्वारा की जाती है. अखंड ज्योति की वजह से भगवान झूलेलाल का यह मंदिर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है. झूलेलाल मंदिर में अखंड ज्योति के अलावा चार अन्य अनमोल धरोहरें भी हैं. इनमें लाल साईं की चादर, कमंडल, देग व मटका शामिल है. ये धरोहरें भी पाकिस्तान से लाई गई हैं. इसके अलावा मंदिर में शीशे का इस्तेमाल है, जो उसकी भव्यता में चार चांद लगाता है. समय के साथ-साथ इस उत्सव की भव्यता इतनी बढ़ गई है कि अब सिर्फ सिंधी समाज के लोग ही नहीं, बल्कि सर्व समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं.

क्या कहते हैं लोग: यहां पहुंचे श्रद्धालु सुनील ने बताया कि झूलेलाल महोत्सव कई वर्षों से हो रहा है. लाखों की संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं. आम दिनों में भी झूलेलाल मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. इसी तरह लक्ष्मण दास ने बताया कि दर्शन के लिए रोजाना अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचते हैं.40 दिन की उपासना में आटे का मोदक और दीपक इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह जल देवता को समर्पित होते हैं. इसे श्रद्धालु किसी नदी में समर्पित कर देते हैं.

