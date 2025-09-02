कानपुर : हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है. ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार हनुमानजी की पूजा के लिए विशेष माने जाते है. जिन्हें बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं. शहर में वैसे तो हनुमान जी कई मंदिर हैं, जो अपनी प्राचीनता और आस्था के लिए प्रसिद्ध हैं. बुढ़वा मंगल पर इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है. ऐसा ही चमत्कारी हनुमान मंदिर पनकी धाम में हैं. मान्यता है कि यहां विराजमान बजरंगबली की मूर्ति दिन में तीन बार रंग बदलती है.

देखें ; बुढ़वा मंगल और पनकी धाम मंदिर पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)



दर्शन मात्र से ही पूरी होती है मनोकामना : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मंदिर के महंत कृष्णदास महाराज ने बताया कि वैसे तो मंदिर में सालभर मंगलवार व आम दिनों में भीड़ रहती है, लेकिन बुढ़वा मंगल पर लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं. मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर आकर हनुमान जी के सच्चे मन से आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस बार भी पनकी धाम मंदिर में बुढ़वा मंगल के अवसर पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. देर रात मंगल आरती के बाद 1:00 बजे बाबा को लड्डू का भोग लगने के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे. मंदिर के कपाट मध्य रात्रि 12:00 बजे पूजा-अर्चना के बाद बंद कर दिए जाएंगे.



मंदिर के महंत कृष्ण दास जी महाराज बताते हैं कि यह मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक होने के साथ ही चमत्कारी भी है. मंदिर करीब 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना है. इस मंदिर की स्थापना 1008 श्री महेंद्र गंगादास जी ने की थी. मंदिर को लेकर कथा है कि एक बार जब महंत चित्रकूट धाम से लौट रहे थे तो यहीं (पनकी धाम मंदिर) पर एक चट्टान दिखाई दी थी. इस चट्टान पर बजरंगबली का स्वरूप देखा जा रहा था. ऐसे में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उन्होंने वहीं पर मंदिर का निर्माण करने का फैसला किया था.

महंत कृष्ण दास जी महाराज का दावा है कि यहां विराजमान हनुमान जी के तीन स्वरूपों के दर्शन होते हैं. प्रातः कालीन उन्हें हनुमान जी के बाल्यावस्था, दोपहर में दूसरे स्वरूप और रात्रि में बाबा स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं. इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में मां सीता का भी वास है. बुढ़वा मंगल के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. मंदिर के हर गेट पर महिला और पुरुष की अलग-अलग लाइनों की व्यवस्था की गई है. मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. नगर निगम ने मंदिर के आसपास 100 मीटर तक लाइटों की व्यवस्था की है.



अनुपम खेर भी कर चुके हैं मंदिर का बखान : बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने भी पनकी धाम मंदिर का बखान किया है. मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चना करने के बाद अभिनेता अनुपम खेर ने मंदिर की प्राचीनता और भव्यता को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में मंदिर के पौराणिक महत्व से जुड़ी तमाम बातें कही हैं. अनुपम खेर ने कहा है कि उनके द्वारा एक सीरीज बनाई जाएगी. जिसमें वह देश के 21 हनुमान मंदिरों की झलक दिखाएंगे और मंदिरों से जुड़े इतिहास और उनकी विशेषता की जानकारी देंगे. इसी सीरीज का पहला अध्याय कानपुर का प्राचीन हनिमान मंदिर है.



यह भी पढ़ें : पनकी मंदिर में कल बुढ़वा मंगल पर उमड़ेंगे लाखों भक्त, ये पार्किंग स्थल बने

यह भी पढ़ें : बुढ़वा मंगल पर CM ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का किया दर्शन -