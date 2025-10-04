गुजरात की चर्चित कारीगरी "पटोला" के लिए आईआईटी कानपुर में बनेंगे खास उपकरण
आईआईटी कानपुर का क्राफ्टरूट्स संस्था के साथ करार हुआ. अहमदाबाद में खुलेगी देश की पहली क्राफ्ट यूनिवर्सिटी.
कानपुर : गुजरात की चर्चित और कठिन कारीगरी पटोला को आसान बनाने के लिए अब आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ अपना हुनर दिखाएंगे. इसके लिए ग्रामश्री संस्था की क्राफ्टरूट व आईआईटी कानपुर के बीच करार किया गया है. पटोला कारीगरी के लिए आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ ऐसे उपकरण तैयार करेंगे, जिनसे कारीगर आसानी से पटोला वाले उत्पाद तैयार कर सकें.
यह जानकारी क्राफ्टरूट की संस्थापक अनारबेन पटेल ने साझा की है. उन्होंने बताया कि देश में करीब ढाई करोड़ कारीगर हैं. जो विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट संबंधी उत्पाद तैयार कर रहे हैं. वहीं, वर्षों से अपने पुश्तैनी काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं होती है. इसके लिए अब अहमदाबाद में क्राफ्ट इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत हो चुकी है.
अहमदाबाद में ही देश की पहली क्राफ्ट यूनिवर्सिटी भी खुलने जा रही है. देशभर में इसके अलग-अलग 55 क्लस्टर भी बनाए जाएंगे. जिसमें से एक लेदर क्लस्टर कानपुर में भी खोला जाएगा. इस क्लस्टर में पारंपरिक लेदर उत्पादों के अलावा प्लांट बेस्ड क्लस्टर पर काम करने वाली संस्था की उन्हें तलाश है. अनारबेन पटेल ने बताया कि संस्था की ओर से कानपुर में 4 से 4 अक्टूबर के बीच मोतीझील स्थित लाजपत भवन में क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी भी लग रही है. जहां लोगों के लिए 100 से अधिक उत्पाद होंगे.
कारीगरों को पहचान के लिए मिलेगी मानद उपाधि : क्राफ्ट रूट्स की संस्थापक अनारबेन ने बताया कि क्राफ्ट संबंधी उत्पादों को तैयार करने वाले कारीगरों को जहां हम अहमदाबाद स्थित इनोवेशन सेंटर में आनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर रहे हैं. वहीं, अब देशभर के बेहतर काम करने वाले कारीगरों को विवि की ओर से मानद उपाधि भी देंगे. जिससे उन्हें उनके हुनर की पहचान मिल सके.
