खाद संकट; अब नहीं भटकेंगे किसान, इन नंबरों पर फोन करते ही होगा समाधान - FERTILIZER CRISIS IN UTTAR PRADESH

कानपुर जिला प्रशासन ने खाद संकट के समाधान के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर. डीएम ने कृषि उपनिदेशक को सौंपी जिम्मेदारी.

कानपुर जिला प्रशासन ने निकाला खाद संकट का समाधान.
कानपुर जिला प्रशासन ने निकाला खाद संकट का समाधान. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:54 AM IST

कानपुर : किसानों को लगभग हर फसली सीजन में खाद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. खाद की कमी समस्या का समाधान समय पर न होने के चलते फसलें बर्बाद होती हैं और पैदावार प्रभावित होती है. ऐसे में कानपुर जिला प्रशासन ने पहली बार ऐसी कवायद का दावा किया कि खाद समेत कई समस्याओं का समाधान तुरंत मिल सकेगा. इस कड़ी में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर कानपुर में पहली बार किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है. कॉल सेंटर के माध्मय से किसान अपनी परेशानियां अधिकारियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे.


इन नंबरों पर किसान दर्ज कर सकते हैं अपनी समस्या

कानपुर जिला प्रशासन ने किसान समस्याओं के समाधान के लिए दो हेल्पलाइन नंबर (9793 183550 व 6393775438) जारी किए गए हैं. किसान इन नंबरों पर अरविंद सिंह (9793 183550) व शिवम (6393775438) संपर्क कर अपनी समस्या और खाद न मिलने की शिकायत कर सकते हैं. इन नंबरों पर शिकायत के अलावा किसी समस्या के बाबत सुझाव भी दिए जा सकते हैं.


कृषि उपनिदेशक रखेंगे कॉल सेंटर पर नजर


कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जिले के किसानों को अब खाद से जुड़ी या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. किसानों की हर तरह की समस्या का त्वरित समाधान किसान कॉल सेंटर के माध्मय से होगा. इस बाबात उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया है. कॉल सेंटर पर केवल शिकायतें ही दर्ज नहीं होगी, बल्कि समस्याओं का फॉलोअप भी लिया जाएगा.

