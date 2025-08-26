कानपुर : किसानों को लगभग हर फसली सीजन में खाद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. खाद की कमी समस्या का समाधान समय पर न होने के चलते फसलें बर्बाद होती हैं और पैदावार प्रभावित होती है. ऐसे में कानपुर जिला प्रशासन ने पहली बार ऐसी कवायद का दावा किया कि खाद समेत कई समस्याओं का समाधान तुरंत मिल सकेगा. इस कड़ी में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर कानपुर में पहली बार किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है. कॉल सेंटर के माध्मय से किसान अपनी परेशानियां अधिकारियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे.



इन नंबरों पर किसान दर्ज कर सकते हैं अपनी समस्या

कानपुर जिला प्रशासन ने किसान समस्याओं के समाधान के लिए दो हेल्पलाइन नंबर (9793 183550 व 6393775438) जारी किए गए हैं. किसान इन नंबरों पर अरविंद सिंह (9793 183550) व शिवम (6393775438) संपर्क कर अपनी समस्या और खाद न मिलने की शिकायत कर सकते हैं. इन नंबरों पर शिकायत के अलावा किसी समस्या के बाबत सुझाव भी दिए जा सकते हैं.





कृषि उपनिदेशक रखेंगे कॉल सेंटर पर नजर



कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जिले के किसानों को अब खाद से जुड़ी या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. किसानों की हर तरह की समस्या का त्वरित समाधान किसान कॉल सेंटर के माध्मय से होगा. इस बाबात उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया है. कॉल सेंटर पर केवल शिकायतें ही दर्ज नहीं होगी, बल्कि समस्याओं का फॉलोअप भी लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

यह भी पढ़ें : यूपी में खाद की कोई कमी नहीं लेकिन कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्रवाई, कृषि मंत्री ने किसानों को खाद की उपलब्धता के दिए आंकड़े