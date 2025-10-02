ETV Bharat / state

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कानपुर के उद्योगों को मिली रफ्तार, 650 करोड़ के आर्डर बरसे

अमेरिकी टैरिफ के बाद कानपुर के उद्योगों के लिए संजीवनी साबित हुआ ट्रेड शो.

kanpur entrepreneurs bag orders worth rs 650 crore at up international trade show
कानपुर के उद्यमियों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मिले 650 करोड़ के आर्डर. (FIEO Office, Media Cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 10:43 AM IST

कानपुरः योगी सरकार की ओर से नोएडा में 25 से 29 सितंबर के बीच हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) से कानपुर के कारोबार को आर्थिक रफ्तार मिल गई. पिछले कुछ समय से कानपुर के कारोबारी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ़ के चलते जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. उस बीच यूपीआईटीएस में कानपुर के 30 से अधिक निर्यातकों को करीब 650 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिल गए हैं. इनमें लेदर, सैडलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक गुड्स, इंजीनियरिंग उत्पाद आदि अन्य शामिल हैं. फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी.

किसी बोनस से कम नहींः उन्होंने कहा कि कानपुर के कारोबारियों को जो ऑर्डर्स मिले हैं वो दीपावली से पहले किसी बोनस से कम नहीं हैं. कारोबारी अमेरिकी कारोबार के ठप हो जाने से जो परेशान थे, उसमें उन्हें अब काफ़ी हद तक राहत मिलेगी. योगी सरकार की ओर से कराए गए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कारोबारियों को 88 देशों के उद्यमियों व प्रतिनिधियों के सामने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला.



यूपी को मिले 3900 से अधिक नए निवेश: फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान यूपी के निर्यातकों संग 88 देशों से आए कारोबारियों ने लगभग 3900 नए एमओयू किए. आने वाले कुछ माह में इन करार से यूपी के निर्यातकों को काफी बड़ी राशि में कारोबार मिलेगा. नए निवेशों में 2180 करोड़ रुपये का निवेश यूपी को मिल सकता हैं.ट्रेड शो के दौरान 31650 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुईं. ट्रेड शो में ब्राजील, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कारोबारी शामिल हुए थे.


जिस दौर से कानपुर के उद्यमी गुजर रहे हैं, उसमें फिलहाल उनके सामने चुनौतियां बहुत अधिक हैं. ऐसे में यूपीआईटीएस से जो ऑर्डर्स उन्हें मिल गए, उससे कानपुर के कारोबार को गति जरूर मिलेगी.
- सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआईए


यूपीआईटीएस जैसे आयोजन हमारा हौसला बढ़ाते हैं. ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर जहां बहुत कुछ सीखने को मिलता हैं, वहीं आपके उत्पादों को मार्केटिंग के लिए शानदार प्लेटफॉर्म भी मिल जाता हैं. -संगीता सिंह, महिला उद्यमी



