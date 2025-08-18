कानपुर : शहर के करीब छह लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए रविवार को कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) मुख्यालय से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आगामी दो माह में उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित सभी शिकायतों को दूर करा दिया जाएगा. इसके लिए हेल्पडेस्क पर लगातार काम हो रहा है. विद्युत सबस्टेशंस में कैंप लगाए जा रहे हैं.
दरअसल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा रविवार को कानपुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सिविल लाइंस स्थित केस्को मुख्यालय पहुंचकर अफसरों व कर्मियों की क्लास लगाई. ऊर्जा मंत्री ने मुख्यालय का निरीक्षण किया और ऑनलाइन व्यवस्थाओं व मॉनीटरिंग सिस्टम भी देखा. बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अफसरों से कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का अंबार कम करिए. इस दौरान अफसरों ने बिजली कटौती के बाबत आंधी-पानी के सीजन में फाल्ट्स अधिक होने से कटौती की बात कही. हालांकि अफसरों ने दावा किया कि अब उपभोक्ताओं को 23.5 घंटे तक बिजली दी जाएगी. शटडाउन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. फाल्ट्स ठीक करने के लिए बिजली कर्मचारी लगातार फील्ड में रहते हैं.
इस दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लटकते तारों, जर्जर खंभों को तत्काल बदलने के दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा सुरक्षा संबंधी खामियों को प्राथमिकता से दूर करने की हिदायत दी. बारिश के सीजन में सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने और एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए.
