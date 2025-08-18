ETV Bharat / state

ऊर्जा मंत्री का दावा ; दो महीने में बिजली बिल की दिक्कतें होंगी दूर, केस्को अफसरों की लगाई क्लास - ELECTRICITY BILL PROBLEMS

ऊर्जा मंत्री ने कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) के मुख्यालय पहुंचकर अफसरों की लगाई फटकार. कहा-शिकायतों के अंबार को कम करिए.

केस्को में बैठक करते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा.
केस्को में बैठक करते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. (Photo Credit : Media Cell District Administration)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read

कानपुर : शहर के करीब छह लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए रविवार को कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) मुख्यालय से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आगामी दो माह में उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित सभी शिकायतों को दूर करा दिया जाएगा. इसके लिए हेल्पडेस्क पर लगातार काम हो रहा है. विद्युत सबस्टेशंस में कैंप लगाए जा रहे हैं.

मीडिया को जानकारी देते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. (Video Credit : Media Cell District Administration)

दरअसल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा रविवार को कानपुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सिविल लाइंस स्थित केस्को मुख्यालय पहुंचकर अफसरों व कर्मियों की क्लास लगाई. ऊर्जा मंत्री ने मुख्यालय का निरीक्षण किया और ऑनलाइन व्यवस्थाओं व मॉनीटरिंग सिस्टम भी देखा. बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अफसरों से कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का अंबार कम करिए. इस दौरान अफसरों ने बिजली कटौती के बाबत आंधी-पानी के सीजन में फाल्ट्स अधिक होने से कटौती की बात कही. हालांकि अफसरों ने दावा किया कि अब उपभोक्ताओं को 23.5 घंटे तक बिजली दी जाएगी. शटडाउन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. फाल्ट्स ठीक करने के लिए बिजली कर्मचारी लगातार फील्ड में रहते हैं.

इस दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लटकते तारों, जर्जर खंभों को तत्काल बदलने के दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा सुरक्षा संबंधी खामियों को प्राथमिकता से दूर करने की हिदायत दी. बारिश के सीजन में सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने और एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए.





यह भी पढ़ें : बरेली में 20 हजार रुपये रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार; बिजली बिल ठीक करने के लिये मांगी घूस, बैग से मिले 1 लाख 76 हजार रुपये

यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में दो दिन बिजली बिलिंग ऐप 4 घंटे रहेगा बंद, जानिए

कानपुर : शहर के करीब छह लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए रविवार को कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) मुख्यालय से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आगामी दो माह में उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित सभी शिकायतों को दूर करा दिया जाएगा. इसके लिए हेल्पडेस्क पर लगातार काम हो रहा है. विद्युत सबस्टेशंस में कैंप लगाए जा रहे हैं.

मीडिया को जानकारी देते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. (Video Credit : Media Cell District Administration)

दरअसल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा रविवार को कानपुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सिविल लाइंस स्थित केस्को मुख्यालय पहुंचकर अफसरों व कर्मियों की क्लास लगाई. ऊर्जा मंत्री ने मुख्यालय का निरीक्षण किया और ऑनलाइन व्यवस्थाओं व मॉनीटरिंग सिस्टम भी देखा. बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अफसरों से कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का अंबार कम करिए. इस दौरान अफसरों ने बिजली कटौती के बाबत आंधी-पानी के सीजन में फाल्ट्स अधिक होने से कटौती की बात कही. हालांकि अफसरों ने दावा किया कि अब उपभोक्ताओं को 23.5 घंटे तक बिजली दी जाएगी. शटडाउन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. फाल्ट्स ठीक करने के लिए बिजली कर्मचारी लगातार फील्ड में रहते हैं.

इस दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लटकते तारों, जर्जर खंभों को तत्काल बदलने के दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा सुरक्षा संबंधी खामियों को प्राथमिकता से दूर करने की हिदायत दी. बारिश के सीजन में सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने और एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए.





यह भी पढ़ें : बरेली में 20 हजार रुपये रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार; बिजली बिल ठीक करने के लिये मांगी घूस, बैग से मिले 1 लाख 76 हजार रुपये

यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में दो दिन बिजली बिलिंग ऐप 4 घंटे रहेगा बंद, जानिए

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTRICITY BILL PROBLEMSENERGY MINISTER AK SHARMAELECTRICITY PROBLEM IN KANPURELECTRICITY BILL PROBLEMS IN KANPURELECTRICITY BILL PROBLEMS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.