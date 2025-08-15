ETV Bharat / state

कानपुर में अपहरण के बाद आठवीं के छात्र की हत्या, शिवली में मिली डेड बॉडी - MURDER IN KANPUR

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र से 12 अगस्त की रात अपहरण किए गए आठवीं के छात्र कुलदीप निषाद (15) की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. बीते गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस में कुलदीप के शव की शिनाख्त परिजनों ने की. कुलदीप शव पुलिस ने कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र की झांड़ियों से 13 अगस्त को बरामद किया था. पुलिस ने अपहरण वाले स्थान व आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध ऑटो से अपहरण और हत्या की कड़ियां जोड़ रही है.

बताया गया कि पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी कुलदीप निषाद हंस विद्या मंदिर में आठवीं की पढ़ाई कर रहा था. वह पढ़ाई के साथ पानी का ठेला लगाता था. 12 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह कैम्ब्रिज चौराहे से घर के लिए निकला पर घर नहीं पहुंचा. परिजनों ने उसे काफी देर तक ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं लगा. खोजबीन के दौरान पानी का ठेला घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर खड़ा मिला. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.

पनकी थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को शिवली पुलिस को झाड़ियों में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी. उस वक्त शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पनकी पुलिस से संपर्क करने के बाद लापता कुलदीप के परिजनों से शिनाख्त कराई गई थी. तफ्तीश और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध ऑटो और उसमें बैठे अज्ञात युवकों की भूमिका सामने आ रही है. सीसीटीवी में एक ऑटो कैम्ब्रिज चौराहा पर रुका था और उसमें से उतरे युवक थे एक लड़के को लेकर जाते दिख रहे हैं. एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है.