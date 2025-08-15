ETV Bharat / state

कानपुर में अपहरण के बाद आठवीं के छात्र की हत्या, शिवली में मिली डेड बॉडी - MURDER IN KANPUR

कानपुर पनकी थाना क्षेत्र के रहने वाले नाबालिग का 12 अगस्त की रात ऑटो सवार युवकों ने किया था किडनैप.

कानपुर में अपहरण के बाद हत्या.
कानपुर में अपहरण के बाद हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र से 12 अगस्त की रात अपहरण किए गए आठवीं के छात्र कुलदीप निषाद (15) की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. बीते गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस में कुलदीप के शव की शिनाख्त परिजनों ने की. कुलदीप शव पुलिस ने कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र की झांड़ियों से 13 अगस्त को बरामद किया था. पुलिस ने अपहरण वाले स्थान व आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध ऑटो से अपहरण और हत्या की कड़ियां जोड़ रही है.

बताया गया कि पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी कुलदीप निषाद हंस विद्या मंदिर में आठवीं की पढ़ाई कर रहा था. वह पढ़ाई के साथ पानी का ठेला लगाता था. 12 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह कैम्ब्रिज चौराहे से घर के लिए निकला पर घर नहीं पहुंचा. परिजनों ने उसे काफी देर तक ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं लगा. खोजबीन के दौरान पानी का ठेला घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर खड़ा मिला. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.

पनकी थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को शिवली पुलिस को झाड़ियों में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी. उस वक्त शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पनकी पुलिस से संपर्क करने के बाद लापता कुलदीप के परिजनों से शिनाख्त कराई गई थी. तफ्तीश और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध ऑटो और उसमें बैठे अज्ञात युवकों की भूमिका सामने आ रही है. सीसीटीवी में एक ऑटो कैम्ब्रिज चौराहा पर रुका था और उसमें से उतरे युवक थे एक लड़के को लेकर जाते दिख रहे हैं. एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है.

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र से 12 अगस्त की रात अपहरण किए गए आठवीं के छात्र कुलदीप निषाद (15) की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. बीते गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस में कुलदीप के शव की शिनाख्त परिजनों ने की. कुलदीप शव पुलिस ने कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र की झांड़ियों से 13 अगस्त को बरामद किया था. पुलिस ने अपहरण वाले स्थान व आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध ऑटो से अपहरण और हत्या की कड़ियां जोड़ रही है.

बताया गया कि पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी कुलदीप निषाद हंस विद्या मंदिर में आठवीं की पढ़ाई कर रहा था. वह पढ़ाई के साथ पानी का ठेला लगाता था. 12 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह कैम्ब्रिज चौराहे से घर के लिए निकला पर घर नहीं पहुंचा. परिजनों ने उसे काफी देर तक ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं लगा. खोजबीन के दौरान पानी का ठेला घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर खड़ा मिला. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.

पनकी थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को शिवली पुलिस को झाड़ियों में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी. उस वक्त शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पनकी पुलिस से संपर्क करने के बाद लापता कुलदीप के परिजनों से शिनाख्त कराई गई थी. तफ्तीश और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक संदिग्ध ऑटो और उसमें बैठे अज्ञात युवकों की भूमिका सामने आ रही है. सीसीटीवी में एक ऑटो कैम्ब्रिज चौराहा पर रुका था और उसमें से उतरे युवक थे एक लड़के को लेकर जाते दिख रहे हैं. एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : हाथरस में 7 साल के बच्चे की हत्या, हाथ-पैर रस्सी से बांधकर शव खेत में फेंका, 2 दिन से था लापता

यह भी पढ़ें : 2 साल बाद बच्ची की अपहरण और हत्या का खुलासा; वारदात की स्क्रिप्ट सस्पेंस और थ्रिलर मूवी से कम नहीं, जानें कैसा पकड़ा गया आरोपी?

For All Latest Updates

TAGGED:

KIDNAPPING AND MURDERMURDER IN KANPURKANPUR CRIMEKIDNAPPING IN KANPURMURDER IN KANPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.