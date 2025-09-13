ETV Bharat / state

थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने ब्लेड से काट ली गर्दन, हालत गंभीर

कानपुर के चकेरी थाने की घटना. बीते गुरुवार को रावतपुर थाने में एक अन्य युवक ने आत्महत्या कर ली थी.

कानपुर ; थाने में सुसाइड का प्रयास.
कानपुर ; थाने में सुसाइड का प्रयास. (Photo Credit : Social media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
कानपुर : थाने के अंदर शौचालय में एक युवक की आत्महत्या के 24 घंटे बाद कानपुर के एक अन्य थाने में आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. इससे पुलिस महकमे हड़कंप की स्थिति है. बीते गुरुवार को थाने में युवक ने आत्महत्या कर ली थी. घटनाक्रम के 24 घंटे के अंदर ही शुक्रवार को पुलिस हिरासत में एक युवक ने चकेरी थाने में ब्लेड से गर्दन काट ली. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने खून से लथपथ युवक को पहले काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया है. युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.



बताया जा रहा कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के फत्तेपुरवा मोड़ के पास गुरुवार शाम ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझ पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया था. जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां से उसे उपचार के लिए हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. उपचार के बाद शुक्रवार को पुलिस युवक को महाराजपुर थाने ले आई थी. जहां पर पूछताछ के दौरान युवक ने चकेरी थाना क्षेत्र के कुछ साथियों के बारे में जानकारी दी. शुक्रवार शाम महाराजपुर थाने में तैनात दारोगा शैलेंद्र व एक सिपाही उसे चकेरी थाने लेकर पहुंचे. इसी दौरान युवक ने ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली. गर्दन कटने की वजह से युवक खून से लथपथ हो गया. यह देख पुलिस के हाथपांव फूल गए और आननफानन पहले काशीराम अस्पताल ले गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया.


महाराजपुर थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पूछताछ में युवक ने अपना नाम कृष्णा (24) बताया है. उसने अपने कुछ अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी थी. युवक को दारोगा शैलेंद्र चकेरी थाने लेकर गए थे. जब वह रजिस्टर में कुछ जानकारी करने लगे तभी उसने ब्लेड अपनी गर्दन में मार ली. युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

