कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज की सीनियर महिला रेजिडेंट से डॉक्टर ने किया रेप; मारपीट - DOCTOR RAPED DOCTOR

कानपुर में डॉक्टर ने डॉक्टर का किया रेप. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 12:21 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 1:10 PM IST 2 Min Read

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक डॉक्टर पर महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. महिला कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत है. आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद में उसका नंबर भी ब्लॉक करके बुलंदशहर भाग गया. महिला की ओर से कानपुर के चकेरी थाने में शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वह जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर है. करीब ढाई साल पहले उसकी मुलाकात बुलंदशहर खुर्जा निवासी ऑर्थो में तैनात डॉ. अभिषेक भास्कर से हुई थी. अभिषेक ने खुद को अविवाहित बताते हुए उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. करीब 2 साल पहले आरोपी ने उसे पढ़ाई के विषय में बातचीत करने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उससे शारीरिक संबंध बनाएं पीड़िता ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने की बात कही. कुछ समय बीतने के बाद जब उसने अभिषेक पर शादी का दबाव बनाया तो उसने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इसके साथ ही है उसे अक्सर सबके सामने बेइज्जत करता है. महिला का आरोप है कि आरोपी ने अपने माता-पिता के कहने पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और कानपुर से भाग कर अपने शहर खुर्जा बुलंदशहर चला गया. इस पूरी घटना के बाद से वह मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में चली गई है. चकेरी थाना प्रभारी संतोष शुक्ला ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. ये भी पढ़ेंः कानपुर में पत्नी के साथ शर्मनाक हरकत; बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी पर की पेशाब, मारपीटकर घर से निकाला

Last Updated : May 6, 2025 at 1:10 PM IST