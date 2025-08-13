ETV Bharat / state

कानपुर विश्व विद्यालय से करिए पीएचडी, शोध के लिए मिलेंगे दो लाख रुपये - RESEARCH AT KANPUR UNIVERSITY

सीएसजेएमयू बना पहला विश्वविद्यालय जहां लागू होगी यह योजना. कुलपति बोले- नियम होंगे सख्त. युवा एवं सक्रिय संकाय सदस्य को मिलेगा लाभ.

कानपुर विश्व विद्यालय
कानपुर विश्व विद्यालय (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 10:02 PM IST

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने उच्च गुणवत्ता वाले शोध को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष शोध अनुदान नीति की घोषणा की है. यह नीति पांच सितंबर 2025 से लागू होगी और इसके तहत 45 वर्ष से कम आयु के पात्र संकाय सदस्यों को दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. सीएसजेएमयू सभी राज्य विश्वविद्यालय में पहला ऐसा विवि है, जहां ये योजना लागू होगी. संबंधित सक्रिय संकाय सदस्य को लाभ उनके स्कोपस इंडेक्सड शोध कार्य के आधार पर होगा.

यह घोषणा कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बुधवार को अकादमिक परिषद में की. उन्होंने कहा कि यह पहल हमारे विश्वविद्यालय में एक सशक्त शोध संस्कृति विकसित करने, उत्कृष्ट कार्य को सम्मान देने और हमारे संकाय के योगदान को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. सक्रिय संकाय सदस्य को किसी तरह का आवेदन नहीं करना होगा, बस नियम देखने होंगे.

कुलपति प्रो. विनय पाठक ने अकादमिक परिषद के सदस्यों को बताया कि उक्त अनुदान के लिए किसी सक्रिय संकाय सदस्य को किसी तरह का आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि नियमों का ध्यान रखना होगा. सक्रिय संकाय सदस्य के पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम तीन शोध पत्र इंडेक्सड जर्नल में प्रकाशित किए हों, जिनमें से कम से कम एक में प्रथम या पत्राचार लेखक हों. पात्रता के लिए संकाय सक्रिय शोध कार्य में संलग्न होना चाहिए और उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही हो. किसी भी क्लोन, प्रीडेटरी या फर्जी जर्नल में प्रकाशित शोध या नैतिक उल्लंघन के कारण वापस लिए गए शोध पत्र पर तीन वर्षों तक पात्रता समाप्त हो जाएगी. वहीं, इस मामले में कुलपति की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति विज्ञान, समाज विज्ञान, भारतीय भाषाओं तथा वाणिज्य एवं प्रबंधन के विभिन्न संकाय क्षेत्रों से चयन करेगी. अनुदान की राशि केवल शोध प्रयोजनों के लिए होगी और इसे एक साल के अंदर खर्च करना होगा.

