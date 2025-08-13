ETV Bharat / state

कानपुर में CETP निर्माण में लापरवाही; कार्यदायी कंपनी पर डीएम ने ठोंका ₹40 करोड़ का जुर्माना - KANPUR NEWS

600 करोड़ रुपए से कानपुर के जाजमऊ में बन रहा सीईटीपी. अक्टूबर 2024 तक कंपनी को पूरा काम करना था.

कानपुर में CETP निर्माण में लापरवाही.
कानपुर में CETP निर्माण में लापरवाही. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read

कानपुर: शहर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में बन रहे 20 एमएलडी के कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) निर्माण में लापरवाही बरतने पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ने कार्यदायी कंपनी वेटेक वबाग पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. डीएम ने जाजमऊ टेनरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसो. (जेटेटा) के सचिव को कंपनी से तत्काल जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं.

मंगलवार देर रात डीएम ने जिम्मेदार अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी ढिलाई से भी कोई काम किया जाता है. आपने तो सारी हदें पार कर दीं. वहीं, बैठक में कंपनी के सीईओ शैलेश कुमार व प्रोजेक्ट मैनेजर देव आनंद के नदारद रहने पर सचिव से दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

डीएम ने अफसरों से कहा कि एक साल से अधिक समय बीत गया है. अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना का काम पूरा होना था और अभी तक केवल 90 प्रतिशत काम हुआ है.

600 करोड़ रुपए की लागत: केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जाजमऊ थाना क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से 20 एमएलडी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) बनाने का फैसला किया था. इसका यह भी मकसद है, कि इस प्लांट से मिलने वाले ट्रीटेड वाटर से सिंचाई समेत अन्य कामों में उपयोग हो सकेगा.

रैमकी को भी नोटिस: डीएम ने कार्यदायी कंपनी पर कार्रवाई के अलावा रैमकी कंपनी पर जून से स्लज (गंदगी) न उठाने पर कंपनी के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करवा दिया है.

यह भी पढ़ें: जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत; मासूम बच्ची सहित 5 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

कानपुर: शहर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में बन रहे 20 एमएलडी के कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) निर्माण में लापरवाही बरतने पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ने कार्यदायी कंपनी वेटेक वबाग पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. डीएम ने जाजमऊ टेनरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसो. (जेटेटा) के सचिव को कंपनी से तत्काल जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं.

मंगलवार देर रात डीएम ने जिम्मेदार अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी ढिलाई से भी कोई काम किया जाता है. आपने तो सारी हदें पार कर दीं. वहीं, बैठक में कंपनी के सीईओ शैलेश कुमार व प्रोजेक्ट मैनेजर देव आनंद के नदारद रहने पर सचिव से दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

डीएम ने अफसरों से कहा कि एक साल से अधिक समय बीत गया है. अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना का काम पूरा होना था और अभी तक केवल 90 प्रतिशत काम हुआ है.

600 करोड़ रुपए की लागत: केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जाजमऊ थाना क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से 20 एमएलडी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) बनाने का फैसला किया था. इसका यह भी मकसद है, कि इस प्लांट से मिलने वाले ट्रीटेड वाटर से सिंचाई समेत अन्य कामों में उपयोग हो सकेगा.

रैमकी को भी नोटिस: डीएम ने कार्यदायी कंपनी पर कार्रवाई के अलावा रैमकी कंपनी पर जून से स्लज (गंदगी) न उठाने पर कंपनी के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करवा दिया है.

यह भी पढ़ें: जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत; मासूम बच्ची सहित 5 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

20 MLD CETP KANPUR UPDATESKANPUR DM IMPOSED FINE RS 40 CRORENEGLIGENCE CONSTRUCTION OF CETPCETP KANPUR DM IMPOSE FINE UPDATESKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.