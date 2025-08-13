कानपुर: शहर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में बन रहे 20 एमएलडी के कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) निर्माण में लापरवाही बरतने पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ने कार्यदायी कंपनी वेटेक वबाग पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. डीएम ने जाजमऊ टेनरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसो. (जेटेटा) के सचिव को कंपनी से तत्काल जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं.

मंगलवार देर रात डीएम ने जिम्मेदार अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी ढिलाई से भी कोई काम किया जाता है. आपने तो सारी हदें पार कर दीं. वहीं, बैठक में कंपनी के सीईओ शैलेश कुमार व प्रोजेक्ट मैनेजर देव आनंद के नदारद रहने पर सचिव से दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

डीएम ने अफसरों से कहा कि एक साल से अधिक समय बीत गया है. अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना का काम पूरा होना था और अभी तक केवल 90 प्रतिशत काम हुआ है.

600 करोड़ रुपए की लागत: केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जाजमऊ थाना क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से 20 एमएलडी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) बनाने का फैसला किया था. इसका यह भी मकसद है, कि इस प्लांट से मिलने वाले ट्रीटेड वाटर से सिंचाई समेत अन्य कामों में उपयोग हो सकेगा.

रैमकी को भी नोटिस: डीएम ने कार्यदायी कंपनी पर कार्रवाई के अलावा रैमकी कंपनी पर जून से स्लज (गंदगी) न उठाने पर कंपनी के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करवा दिया है.

