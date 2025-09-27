ETV Bharat / state

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर भड़के कानपुर डीएम, बोले- क्या आपकी आंखें बंद हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं दिख रही

डीएम ने एडीएम सिटी से कहा, जिन पांच अफसरों का काम सबसे खराब है, उनके खिलाफ शासन को कार्रवाई संबंधी पत्र जारी किया जाए.

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने खाद्य सुरक्षा अफसरों के साथ बैठक की.
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने खाद्य सुरक्षा अफसरों के साथ बैठक की. (Photo Credit; District Administration Media Cell)
कानपुर : डीएम ने शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बैठक की. 20 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जांच संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा तो अधिकारी बगले झांकने लगे. इस पर नाराज डीएम ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई. डीएम ने एडीएम सिटी से कहा, जिन पांच अफसरों का काम सबसे खराब है, उनके खिलाफ शासन को कार्रवाई संबंधी पत्र जारी किया जाए.

डीएम ने कहा, फील्ड पर निकलकर हकीकत देखिए. एक ही तेल में दुकानदार बार-बार समोसे तलकर बेच रहे हैं. चाइनीज फास्ट फूड में अजीनोमोटो का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है. मोमोज की चटनी, फिंगर चिप्स और बिरयानी में आर्टिफिशियल कलर तय सीमा से ज्यादा डाला जा रहा है. फलों को पकाने में खतरनाक रसायन मिलाए जा रहे हैं. लेकिन, आप लोगों की आंखें बंद हैं. कहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

1075 सैंपल लिए, 230 फेल : सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने डीएम को बताया, अप्रैल से अगस्त तक कुल 1075 खाद्य नमूने लिए गए. इनमें से 545 की रिपोर्ट आई और 230 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए. इस पर डीएम ने पूछा, जुर्माने को लेकर क्या स्थिति है? इस पर अफसरों की ओर से जवाब दिया गया, न्यायालय ने ऐसे खाद्य कारोबारियों पर 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसमें से अब तक केवल 13.52 लाख रुपये की वसूली हो सकी. यह सुनते ही डीएम फिर भड़क गए. बोले, जुर्माने की रकम हर हाल में पूरी वसूली जाए और दोषियों का कारोबार बंद कराया जाए.

होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को हाइजीन पर फोकस करना होगा: डीएम ने शहर के सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन जारी है. दशहरा, दीपावली को देखते हुए अपने यहां हाइजीन पर फोकस करें. अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत मिली, तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें : यूपी में 10 हजार महिलाएं ओवरी कैंसर से पीड़ित, डॉक्टर बोले- पेट में गैस-सूजन, भूख में कमी को नजरअंदाज न करें

