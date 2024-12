ETV Bharat / state

एक्जिमा के मरीजों को अब एंटीबायोटिक दवाओं से मिलेगा छुटकारा, यह ऑइंटमेंट देगा झटपट आराम - ECZEMA WILL BE EASIER TO TREAT

एक्जिमा के इलाज के लिए खास JEL. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 1 hours ago