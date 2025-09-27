कानपुर में मां से रेप करने वाले बेटे को उम्र कैद; अदालत ने 6 महीने में सुनाई सजा
9 मार्च 2025 को बेटे ने नशे में मां के कमरे में घुसकर की थी वारदात, पुलिस ने 9 दिन में दाखिल की थी चार्जशीट.
Published : September 27, 2025 at 10:24 AM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर में 9 मार्च 2025 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने हर किसी को झकझोर दिया था. एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब इस मामले में कोर्ट ने बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
काकादेव क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया था कि 9 मार्च को जब वह अपने कमरे में अकेले थी तभी रात करीब 1:30 बजे उसका बड़ा बेटा हाथ में चाकू लेकर कमरे में घुसा और उसने दरवाजा बंद कर दिया. बेटे की हरकत को देख कर काफी ज्यादा डर गई. इसके बाद बेटे ने उसके साथ मारपीट करते हुए रेप किया. वह बहुत ज्यादा नशे में था. वह किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर कमरे की कुंडी खोलकर बाहर की ओर भागी.
महिला ने पुलिस को बताया कि इस बीच जब पौत्र अचानक घर पहुंचा तो उसने उसको पूरी घटना बताई. इसके बाद पौत्र ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. पीड़िता के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर काकदेव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट-41 में चला.
एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि 9 दिन के अंदर 18 मार्च को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अभियोजन की ओर से 4 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है. अभियुक्त पर अधिरोपित उपरोक्त अर्थदंड में से धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी.
