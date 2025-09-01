ETV Bharat / state

कानपुर में कांग्रेसी-भाजपाई टकराए, धक्का-मुक्की, नारेबाजी संग फाड़ देंगे की धमकी...पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर जताया विरोध - KANPUR NEWS

पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन, तिलकहॉल में भारी फोर्स तैनात.

kanpur comment on pm modi mother scuffle between congress bjp members reactions
कानपुर में भाजपाइयों का जुलूस तिलकहॉल पहुंचा. (kanpur bjp media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:53 AM IST

कानपुरः पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कानपुर में भाजपाइयों ने विरोध तेज कर दिया. रविवार को शहर में भाजपाई और कांग्रेस आमने-सामने आ गए. दोनों ही ओर से जमकर धक्का-मुक्की की गई. नारेबाजी भी की गई. साथ ही चेतावनी दी गई कि इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस को दोनों ही दलों को कार्यकर्ताओं को शांत कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, रविवार को भाजपा की ओर से मेस्टन रोड स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय तिलक हॉल के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स तैनात थी. वहीं, भाजपाइयों को करारा जवाब देने के लिए अच्छी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद थे.

भाजपा कार्यालय से चला था जुलूसः ऐसे में ज़ब नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय से जुलूस के रूप में नारेबाजी कर तिलक हॉल तक पहुंचे तो वहां कुछ देर के लिए टकराव जैसे हालात हो गए. कांग्रेस की ओर से जहां वोट चोर के नारे लगने शुरू हुए तो वहीं भाजपाई भी राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. देखते-देखते कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की और जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई. इस बीच पुलिस भी कार्यकर्ताओं को आगे-पीछे धकियाती रही. काफी देर के बाद कार्यकर्ता मौके से अलग-थलग हुए.

kanpur comment on pm modi mother scuffle between congress bjp members reactions
महापौर ने जताया विरोध. (etv bharat gfx.)
महापौर ने कही ये बातः महापौर ने पीएम मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई. कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से पीएम मोदी का अपमान किया है. किसी मंच से उन्हें व उनकी मां को अपशब्द कहना नीचता जैसी राजनीति है. मेयर बोलीं मन तो कर रहा, कांग्रेस को बीच से फाड़ दें. इसी तरह आक्रोशित होकर विधायक नीलिमा कटियार ने कहा, कांग्रेस के नेता अब स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं. अगर वो हमारे पीएम को अपशब्द कहेंगे तो हम चुप बैठने वालों में नहीं हैं.
kanpur comment on pm modi mother scuffle between congress bjp members reactions
कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने भी जताई नाराजगी. (etv bharat gfx.)

कांग्रेस ने कही ये बातः वहीं, कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप ने कहा कि भाजपाइयों का प्रदर्शन पूरी तरह से फीका रहा. सांसद राहुल गांधी के शेरों ने भाजपाइयों का ठोस जवाब दिया. महिला कांग्रेसियों ने भाजपाइयों को तिलकहॉल से खदेड़ दिया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांत कराया.

