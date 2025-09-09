ETV Bharat / state

लेदर निर्यातक बोले-जीएसटी दरें कम होने से घरेलू बाजारों में उत्पाद सस्ते होंगे, विदेश में भी मांग बढ़ेगी

कानपुर के लेदर उत्पाद निर्यातकों के अनुसार केंद्र सरकार ने फिनिश्ड लेदर व अन्य उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाकर मरहम लगाने का काम किया है.

जीएसटी घटने से लेदर निर्यातकों में खुशी.
जीएसटी घटने से लेदर निर्यातकों में खुशी. (Photo Credit : Social media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
कानपुर : कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया है. इससे भारतीय निर्यातकों को कारोबार के नजरिए से करारा झटका लगा है. निर्यातकों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस मामले में अमेरिका से सीधे संवाद करेगी, लेकिन केंद्र की ओर से जीएसटी स्लैब में बदलाव कर भारतीय बाजार को साधने का काम किया गया है. ऐसे में खास तौर पर कानपुर के लेदर व्यवसायियों को काफी सहूलियत मिली है. पेश है ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

कानपुर के लेदर निर्यातकों से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, केंद्र सरकार ने फिनिश्ड लेदर व अन्य उत्पादों (रॉ मैटीरियल) पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है. इसे लेदर निर्यातक अमेरिकी झटके पर केंद्र का मरहम मान रहे हैं. निर्यातकों का कहना है कि अब वह अमेरिका के स्थान पर जहां दूसरे देशों के साथ कारोबार का विस्तार करेंगे. वहीं, भारतीय बाजारों में अपने उत्पादों को लाएंगे. जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद भी मिल सकेंगे. कारोबार विस्तार होने से अमेरिकी घाटे की भरपाई भी हो जाएगी.

जीएसटी घटाना सरकार का सराहनीय कदम.
जीएसटी घटाना सरकार का सराहनीय कदम. (Photo Credit : ETV Bharat)

ट्रांजेक्शन कॉस्ट घट जाएगी, रूस, अफ्रीकी देशों संग बढ़ेगा कारोबार : चर्म निर्यात परिषद (काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट) के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया कि जीएसटी दरों का घटाना सरकार का अहम कदम है. जिस तरह इन दिनों सूबे के निर्यातक परेशान हैं. उनके लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है. जीएसटी की दरें घटने से उत्पादों में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी. हमने बाजारों की स्टडी की है. देश में डोमेस्टिक मार्केट तक अब हम अपने उत्पाद ले जाएंगे. उत्पाद सस्ते होंगे तो उपभोक्ता भी हमें मिलेंगे. रूस, अफ्रीकी देशों संग भी कारोबार विस्तार करने में मदद मिल जाएगी.


कानपुर से अमेरिका को निर्यात संबंधी 5 साल के आंकड़े


साल कुल निर्यात

2024-25 2500 करोड़
2023-24 1900 करोड़
2022-23 1700 करोड़
2021-22 1500 करोड़
2020-21 1300 करोड़


कानपुर से लेदर उत्पादों का अमेरिका को निर्यात


2024-25 1000 करोड़
2023-24 800 करोड़
2022-23 600 करोड़
2021-22 400 करोड़
2020-21 300 करोड़





