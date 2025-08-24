ETV Bharat / state

कानपुर में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश, गरीब रथ भोपाल एक्सप्रेस के नीचे आयी महिला, ऐसे बची जान - WOMAN SLIPPED UNDER GARIB RATH

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को ट्रेन के नीचे से निकाला. महिला को कई गंभीर चोटें लगीं.

महिला को प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों और आरपीएफ जवानों ने बचाया
कानपुर: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शनिवार देर रात को एक महिला चलती ट्रेन पर चढ़ने लगी, तो उनका पैर स्लिप हो गया और वह ट्रेन के नीचे जाने लगीं. वहां मौजूद यात्रियों और आरपीएफ ने देखा, तो तुरंत सभी बचाने के लिए दौड़ पड़े.

यात्रियों ने शोर मचाकर ट्रेन रुकवाई: यात्रियों ने किसी तरह चिल्लाकर ट्रेन रुकवाई. इसके बाद तत्काल ट्रेन की बोगी के नीचे घुस कर अंदर फंसी महिला को बचाकर बाहर निकाला गया. ट्रेन के नीचे आने के कारण महिला को कई चोटें लग गईं. इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

छोटे बेटे से मिलने भोपाल जा रहे थे पति-पत्नी: कानपुर के रहने वाले राजवीर सिंह अपनी पत्नी महिमा के साथ छोटे बेटे से मिलने के लिए भोपाल जा रहे थे. महिमा का बड़ा बेटा पियूष हैलट हॉस्पिटल में डॉक्टर है. वहीं छोटा बेटा भोपाल की कंपनी में इंजीनियर है. छोटे बेटे से मिलने ही माता-पिता ट्रेन से भोपाल जा रहे थे. कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-5 पर गरीब रथ भोपाल एक्सप्रेस रात के करीब 12:33 बजे पहुंची.

ट्रेन चलते ही महिमा का पैर स्लिप हुआ: ट्रेन का स्टॉपेज कम समय का होने और यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण कई यात्री ट्रेन पर चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल दी. महिमा भी ट्रेन पर चढ़ ही रहीं थीं कि ट्रेन चल दी. इसके चलते महिमा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गईं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री और आरपीएफ के जवान उनको बचाने के लिए तेजी से दौड़े. इसके बाद ट्रेन रुक गई और महिमा को ट्रेन के नीचे से निकाला गया.

हैलेट अस्पताल में हो रहा इलाज: महिमा के शरीर पर कई गंभीर चोटें लगी हैं. आरपीएफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने मेडिकल रूम में उनको ले गई. इसके बाद सूचना मिलने उनका बेटे आया और उन्हें इलाज के लिए हैलेट अस्पताल ले गया. इस घटना का वीडियो स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया. महिला की हालत गंभीर नहीं है. हैलेट अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है.

