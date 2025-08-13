ETV Bharat / state

कानपुर बिकरू कांड; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी चौकी इंचार्ज केके शर्मा की छठवीं जमानत अर्जी - BIKARU CASE ALLAHABAD HIGH COURT

16 जून 2025 को पांचवीं बार कोर्ट ने खारिज की थी याचिका, कहा था- आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

चौकी इंचार्ज केके शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई.
चौकी इंचार्ज केके शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 10:01 PM IST

प्रयागराज : कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी तत्कालीन बिकरू चौकी इंचार्ज केके शर्मा की छठवीं जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. बुधवार को हाईकोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची के अधिवक्ता प्रशांत मिश्र और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय को सुनकर आदेश सुनाया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पूर्व केके शर्मा की जमानत अर्जी 16 जून 2025 को पांचवीं बार खारिज की थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि याची पर गंभीर आरोप हैं. मुकदमे का ट्रायल चल रहा है. 100 से अधिक गवाह हैं. 13 के बयान हो चुके हैं. 19 के करीब चश्मदीद गवाह हैं. इनमें 5/6 घायल गवाह हैं. ऐसे में याची की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है.

इसके बाद याची (केके शर्मा) ने छठवीं बार जमानत अर्जी दाखिल कर दी. इस बार तर्क दिया गया कि इस मामले में सह अभियुक्त तत्कालीन चौबेपुर इंस्पेक्टर विनय तिवारी की जमानत मंजूर कर ली गई है. याची पर भी लगभग वैसे ही आरोप हैं. समानता के आधार पर जमानत मंजूर की जाए. याची 4 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है.

वहीं दूसरी ओर जमानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि याची ने पांचवीं बार जमानत खारिज होने के दो माह बाद ही फिर से अर्जी दाखिल कर दी. समानता का आधार इस स्तर पर उचित नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेश में याची को एक निश्चित समय के बाद ही फिर से अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद उसने दो माह बाद ही अर्जी दाखिल कर दी. कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याची को कम से कम छह माह बाद दोबारा अर्जी दाखिल करने की छूट दी.

बता दें कि साल 2020 के जुलाई में पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को बिकरू गांव में पकड़ने गई थी. इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य हत्याकांड में चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी, एसआई केके शर्मा को भी पकड़ा गया था. दोनों पर गैंगस्टर से मिलीभगत के आरोप लगे थे. पुलिस ने एमपी से विकास दुबे को पकड़ा था. बाद में उसका एनकाउंटर हो गया था.

