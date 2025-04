ETV Bharat / state

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली की कौन सी नई फिल्म आ रही, क्या होगा कहानी का बेस, जानिए - BHOJPURI ACTRESS AMRAPALI DUBEY

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : अगर इरादे मजबूत हैं तो सफलता बिल्कुल मिलेगी. इसी कान्सेप्ट पर बनी फिल्म रोजा के प्रमोशन के लिए भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे शुक्रवार को कानपुर पहुंचीं. इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में अभिनेत्री ने रोजा फिल्म के खास बिंदुओं की जानकारी साझा की. आम्रपाली दुबे एनजेएफसी एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म रोजा में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर कार्य कर रही हैं. रोजा फिल्म के निर्माता अमित प्रताप सिंह कानपुर के ही रहने वाले हैं. आम्रपाली दुबे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि फिल्म एनजेएफसी एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है. रोजा का एक लड़की किरदार है. जिसे आम्रपाली ने खुद निभाया है. "रोजा" एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मायके और ससुराल दोनों जगह से सताए जाने के बाद अपनी पहचान खुद बनाती है. समाज में खुद को स्थापित करने के लिए रोजा महिलाओं को साथ लेकर एक बड़े समूह के साथ देश की प्रगति में साथी बनती है. देखें ; कानपुर पहुंचीं अभिनेत्री आम्रपाली दुबे से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)

