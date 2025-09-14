कानपुर के 292 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे माॅडल, "बाला" वाॅल पेंटिंग से बच्चे बनेंगे होनहार
जिला अधिकारी जितेंद्र सिंह की पहल के बाद जिले के 292 आंगनबाड़ी केंद्रों पर BALA (Bulding as Learning Aid) पेंटिंग कराई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 12:31 PM IST
कानपुर : आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने के लिए शासन स्तर पर प्रयास के तहत कानपुर में पहल की गई है. पहली बार जनपद के 292 आंगनबाड़ी केंद्रों पर BALA (Bulding as Learning Aid) पेंटिंग कराई जाएगी. इस बाबत जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जानकारी साझा की.
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाला पेंटिंग्स के जरिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की दीवारों, दरवाजा और फर्श पर एक शैक्षिक चित्र और रचनात्मक आकृतियों को उकेरा जाएगा. इन आकृति और चित्रों में संख्याएं तालिकाएं, पशु पक्षी, अक्षरमाला, फल फूल भारत का मानचित्र व अन्य कई विभिन्न शैक्षिक खेलों से जुड़ी डिजाइनों को भी शामिल किया जाएगा. इससे छोटे बच्चे रोचक और सहज अंदाज में खेल-खेल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर पोषण वाटिका भी स्थापित की जाएगी. जिसमें पालक, मेथी की सब्जियां सतवारी, आंवला, सहजन, पपीता लेमनग्रास, अनार व करी पत्ता जैसे पौधे लगाए जाएंगे.
ग्राम पंचायतो को मिली धनराशि : डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाने वाली यह बाला पेंटिंग के लिए ₹11000 वह पोषण वाटिका के लिए ₹10000 की धनराशि आंगनबाड़ी केंद्र युक्त ग्राम पंचायत के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है. बाला पेंटिंग का निर्माण कार्य 25 सितंबर तक हर हालत में पूरा कर लिया जाना चाहिए खासतौर पर ध्यान रहे कि इसकी गुणवत्ता में किसी भी तरीके की लापरवाही न होने पाए. इसके अतिरिक्त 292 आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी.
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाला पेंटिंग से बच्चों को रचनात्मक शिक्षा के साथ ही एक बेहतर वातावरण मिल सकेगा. पोषण वाटिका उनके स्वास्थ्य व पोषण का एक बड़ा आधार बनेगी इसके अलावा जो एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है इनके जरिए बच्चे डिजिटल शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों विशेष पहल के जरिए हमारे सभी आंगनबाड़ी केंद्र वास्तव में सक्षम बना सकेंगे. बैठक में सीडीओ दीक्षा जैन, डीडीओ आलोक कुमार सिंह, डीपीआरओ मनोज कुमार, डीएचओ व विभिन्न ब्लॉक के वीडियो एवं सीडीपीओ मौजूद रहे.
