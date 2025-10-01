ETV Bharat / state

सड़क पर बाइक से स्टंट करना पड़ा महंगा; 11500 रुपये का चालान, तीन महीने के लिए गाड़ी सीज

यातायात पुलिस के दारोगा आफक खान ने कहा कि सड़क पर बाइक से स्टंट करने वाले राम जी को यह सबक हमेशा याद रहेगा.

Photo Credit: Kannauj Traffic Police
कन्नौज में बाइक पर स्टंट करता रामजी सविता
कन्नौज: कन्नौज के स्टेट हाईवे पर बाइक से स्टंट करते शक्स का वीडियो सामने आया था. वीडियो में यह शख्स डंपर और दूसरे वाहनों के पास से तेज स्पीड में बाइक निकलते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा था. ट्रैफिक दारोगा आफक खान ने कहा कि वीडियो देखने के बाद रामजी सविता की बाइक तीन महीने के लिए सीज कर दी गयी है. साथ ही 11500 रुपये का चालान किया गया.

लोगों की जान से किया खिलवाड़: कन्नौज यातायात पुलिस के दारोगा आफक खान ने बताया कि तिर्वा-कन्नौज मार्ग पर राम जी ने बाइक तेजी से दौड़ाते हुए स्टंट किया था. सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए उसने खुद स्टंटबाजी का वीडियो शूट करवाया था.

सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहा था रामजी सविता

रामजी सविता के नाम पर थी बाइक: यह वीडियो देखते ही कन्नौज ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आयी. बाइक के नंबर के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने पता लगा लिया कि बाइक सदर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर सरायघाघ मोहल्ला स्थित मनकामेश्वर मंदिर के पास रहने वाला रामजी सविता के नाम पर थी. ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सीज कर दी.

11500 रुपये का चालान

सबक सिखाने के लिए हुआ एक्शन: ट्रैफिक इंचार्ज रवि शंकर तिवारी ने बताया कि राम जी सविता ने सड़क पर तेजी से बाइक दौड़ाते हुए स्टंट किया था. जब वह स्टंट कर रहा था, उस समय रोड पर बहुत ट्रैफिक था.

इस हरकत से स्टंट करने वाले रामजी की जान को खतरा था. साथ में उसने दूसरे वाहनों पर सवार लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया. उसके इस स्टंट से हादसा हो सकता था.

यह भी पढ़ें- बागपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी; दुबई से हो रही कांस्पीरेसी, गैंग के 8 लोग गिरफ्तार

