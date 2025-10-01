ETV Bharat / state

सड़क पर बाइक से स्टंट करना पड़ा महंगा; 11500 रुपये का चालान, तीन महीने के लिए गाड़ी सीज

कन्नौज में बाइक पर स्टंट करता रामजी सविता ( Photo Credit: Kannauj Traffic Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 8:02 PM IST 2 Min Read

कन्नौज: कन्नौज के स्टेट हाईवे पर बाइक से स्टंट करते शक्स का वीडियो सामने आया था. वीडियो में यह शख्स डंपर और दूसरे वाहनों के पास से तेज स्पीड में बाइक निकलते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा था. ट्रैफिक दारोगा आफक खान ने कहा कि वीडियो देखने के बाद रामजी सविता की बाइक तीन महीने के लिए सीज कर दी गयी है. साथ ही 11500 रुपये का चालान किया गया. लोगों की जान से किया खिलवाड़: कन्नौज यातायात पुलिस के दारोगा आफक खान ने बताया कि तिर्वा-कन्नौज मार्ग पर राम जी ने बाइक तेजी से दौड़ाते हुए स्टंट किया था. सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए उसने खुद स्टंटबाजी का वीडियो शूट करवाया था. सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहा था रामजी सविता (Video Credit: Kannauj Traffic Police)