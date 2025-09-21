कन्नौज हादसा; स्लीपर बस-डीसीएम और कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत, 13 यात्री घायल
तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के पचोर गांव के निकट शनिवार रात करीब 11 बजे एक्सप्रेस वे के 186.800 किलोमीटर प्वाइंट पर हुई दुर्घटना.
कन्नौज : तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के पचोर गांव के निकट शनिवार रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया. स्लीपर बस और मूंगफली लदी डीसीएम की जोरदार भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कार टकराने से कार सवार भी घायल हो गए. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री तिर्वा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों के उपचार के बाबत दिशा निर्देश दिए.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार प्राथमिक जानाकारी में सामने आया है कि स्लीपर बस (BR21P-9073) 45 सवारियों को लेकर दिल्ली से आज़मगढ़ जा रही थी. तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के पचोर गांव के पास बस चालक ने लखनऊ की ओर जा रही डीसीएम (UP84 AT-5590) को ओवरटेक करने की कोशिश की. इसी दौरान बस डीसीएम से टकरा कर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए. इसी दौरान दिल्ली से पटना जा रही कार (BR01EF-1409) दुर्घटनास्थल पर खड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ी से टकरा गई।
एसपी विनोद कुमार के मुताबकि दुर्घटना में घायल बस परिचालक संजू चौरसिया (32), निवासी उमरहल बरौली, अयोध्या की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य दो बस चालक अंकित (35 ), निवासी शाहपुर कटरा, मैनपुरी की सैफई मेडिकल कॉलेज और कार चालक हर्ष कुमार (22) निवासी पटना की तिर्वा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी. वहीं बस सवार अंश (39) गोसी मऊ, विमलेश (28) बलिया, रुद्रांश (3) आज़मगढ़, आशा सरोज (30) आज़मगढ़, अखिलेश (30) कन्नौज, राहुल (28) मोतिहारी बिहार, गोपाल (45) बलिया, गोपाल (55) गाज़ियाबाद, प्रियंका (28) जनधन निवासी और सुमित (36) लखनऊ गंभीर रूप से घायल हैं. सभी का इलाज तिर्वा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. वहीं कार सवार राहुल पुत्र जयप्रकाश निवासी मोतिहारी भी घायल है.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी और 13 यात्री घायल हुए थे. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके गंतव्य पर रवाना कार दिया गया है. यूपीडा टीम ने दुर्घटनास्थल से वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य करा दिया है.
