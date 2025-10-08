ETV Bharat / state

अंदरूनी इलाकों का ये हाल, कांकेर में ग्रामीण श्रमदान के साथ खुद के खर्च पर बना रहे सड़क

सरकार और सिस्टम ने नहीं सुनी गुहार तो ग्रामीणों ने निजी खर्च और श्रमदान से की सड़क की मरम्मत

कांकेर में ग्रामीण श्रमदान के साथ खुद के खर्च पर बना रहे सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 2:02 PM IST

कांकेर: जिले के अंदरूनी इलाके में ग्रामीण अब भी सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. लगातार गुहार लगाने के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला तो ग्रामीण ही कच्चे रास्ते की मरम्मत में लग गए. गांव के लोग ना सिर्फ मरम्मत के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं बल्कि लगने वाला खर्च भी उठा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला कोयलीबेड़ा ब्लॉक का है.

600 की जनसंख्या वाला गांव: कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम मुरडोडा में ग्रामीण पिछले कई सालों से सड़क मरम्मत और नवीन सड़क निर्माण के लिए सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. इस गांव में कुल 70 से ज़्यादा परिवार निवासरत हैं जिसकी जनसंख्या करीब 600 है. इस गांव की पक्की सड़क से दूरी 5 से 7 किलोमीटर हैं.

अंदरूनी इलाकों का ये हाल, श्रमदान के साथ खुद के खर्च पर बना रहे सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती: ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए 5 से 7 किलोमीटर की जर्जर सड़क से गुजरना होता हैं. जिसके बाद जाकर वे पक्की सड़क तक पहुंच पाते हैं. जर्जर सड़क के चलते इस गांव तक एम्बुलेंस और 102 महतारी वाहन भी नहीं पहुंच पाता. इसके चलते मरीज और गर्भवती महिलाएं समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते. साथ ही हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर जाने वाले छात्रों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं.

चंदा कर बनाई सड़क: ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई दफ़ा जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक आवेदन दिए. लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है. आलम ये है कि बारिश के दिनों में मरीजों को खाट पर लिटाकर पक्की सड़क तक पहुंचाया जाता है. अब इससे परेशान लोगों ने सड़क की मरम्मत के लिए प्रति घर से 200 रुपये चंदा किया है. साथ ही परिवार से एक व्यक्ति के श्रमदान पर मरम्मत का काम कर रहे हैं.

शासन प्रशासन हमारे लिए कोई ध्यान नहीं देता है. हम लोग खुद का पैसा चंदा किए हैं और श्रमदान से सड़क मरम्मत कर बनाए हैं, हर घर से चंदा भी जुटाए है और प्रति घर से एक व्यक्ति भी आया है. हमने विधायक से लेकर सांसद तक को आवेदन दिया लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है- ग्रामीण छोटेलाल टांडिया

हम लोग तो कलेक्टर तक भी पहुंच गए, आवेदन भी दिए लेकिन ध्यान नहीं दिया. कम से कम 3 साल से हम लोग इस रोड को हर साल 2-3 बार बनाते आ रहे हैं, हम चाहते हैं शासन-प्रशासन ध्यान देकर अच्छे से सड़क बनाए- ग्रामीण

ग्रामीणों के खर्च और श्रमदान से सवाल भी उठता है कि, अंदरूनी इलाकों में क्या विकास वाकई कागजों पर ही होता है?

