ETV Bharat / state

राम वाटिका की मूर्ति संग गंदी हरकत, पांच आरोपी सलाखों के पीछे - KANKER POLICE ACTION

राम वाटिका की मूर्ति के साथ अश्लील कृत्य का वीडियो वायरल किया गया. इस केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है.

KANKER POLICE
कांकेर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 6:20 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read

कांकेर: जिले के नाथियानवागांव में स्थित राम वाटिका में कुछ युवकों ने गंदी हरकतें की. उसके बाद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह पूरी घटना 9 अगस्त को हुई. सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कांकेर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

रामवन गमन पथ में स्थित है राम वाटिका: यह राम वाटिका राम गमन पथ पर स्थिति है. यहां देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ युवकों ने आपत्तिजनक हरकतें की और उसका वीडियो बना लिया. जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर आरोपियों पर एक्शन लिया और कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

हमें 9 अगस्त को शिकायत मिली. उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमनें टीमें बनाई.फरसगांव और कोंडागांव के लिए टीम रवाना किया गया. कोण्डागांव एवं कांकेर पुलिस की संयुक्त टीम ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक नाबालिग बालक भी है. सभी को कोर्ट में पेश किया गया- दिनेश सिन्हा, एडिशनल एसपी, कांकेर

नशे में की गंदी हरकतें: पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने नशे में इस गंदी हरकतों को अंजाम दिया. जिसके बाद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सभी पांचों युवकों की गिरफ्तारी कोंडागांव से हुई है. ये सभी नशे के आदी बताए जा रहे हैं. कांकेर पुलिस के एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया है. आगे की जांच अभी इसमें चल रही है.

सिंधी समाज का तीजड़ी मेहंदी महोत्सव, धमतरी में करीब 400 महिलाओं ने लगाई मेहंदी

Ram Van Gaman Circuit: बलरामपुर की रामचौरा पहाड़ी में भगवान राम का दिव्य मंदिर, वनवास काल से जुड़ी हैं कई मान्यताएं

छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ से सियासी समीकरण साधने में जुटी बघेल सरकार

कांकेर: जिले के नाथियानवागांव में स्थित राम वाटिका में कुछ युवकों ने गंदी हरकतें की. उसके बाद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह पूरी घटना 9 अगस्त को हुई. सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कांकेर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

रामवन गमन पथ में स्थित है राम वाटिका: यह राम वाटिका राम गमन पथ पर स्थिति है. यहां देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ युवकों ने आपत्तिजनक हरकतें की और उसका वीडियो बना लिया. जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर आरोपियों पर एक्शन लिया और कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

हमें 9 अगस्त को शिकायत मिली. उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमनें टीमें बनाई.फरसगांव और कोंडागांव के लिए टीम रवाना किया गया. कोण्डागांव एवं कांकेर पुलिस की संयुक्त टीम ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक नाबालिग बालक भी है. सभी को कोर्ट में पेश किया गया- दिनेश सिन्हा, एडिशनल एसपी, कांकेर

नशे में की गंदी हरकतें: पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने नशे में इस गंदी हरकतों को अंजाम दिया. जिसके बाद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सभी पांचों युवकों की गिरफ्तारी कोंडागांव से हुई है. ये सभी नशे के आदी बताए जा रहे हैं. कांकेर पुलिस के एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया है. आगे की जांच अभी इसमें चल रही है.

सिंधी समाज का तीजड़ी मेहंदी महोत्सव, धमतरी में करीब 400 महिलाओं ने लगाई मेहंदी

Ram Van Gaman Circuit: बलरामपुर की रामचौरा पहाड़ी में भगवान राम का दिव्य मंदिर, वनवास काल से जुड़ी हैं कई मान्यताएं

छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ से सियासी समीकरण साधने में जुटी बघेल सरकार

Last Updated : August 11, 2025 at 8:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAM VATIKA IDOLOBSCENE VIDEO WITH RAM VATIKAरामवन गमन पथराम वाटिका ईशान वनKANKER POLICE ACTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.