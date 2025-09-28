ETV Bharat / state

कांकेर नक्सल एनकाउंटर अपडेट: मुठभेड़ में जख्मी रावघाट एरिया कमेटी की मेंबर रेशमा गिरफ्तार

बड़गांव-टेकापानी के जंगलों में हुए मुठभेड़ में जख्मी महिला नक्सली रेशमा आठखड़ियापारा में छुपी थी.

KANKER NAXAL ENCOUNTER UPDAT
कांकेर नक्सल एनकाउंटर अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 8:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जख्मी महिला नक्सली को पकड़ा गया है. बताया जा रहा है कि यह वही महिला नक्सली है, जो हाल ही में बड़गांव और टेकापानी के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में शामिल थी.

जख्मी महिला नक्सली रेशमा गिरफ्तार: नक्सल ऑपरेशन एसपी आकाश श्रीमाल ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान रेशमा हिचामी, जो रावघाट एरिया कमेटी से जुड़ी हुई है, गोली लगने से जख्मी हो गई थी. जख्मी होने के बाद भी रेशमा हिचामी मौके से भाग निकलने में कामयाब रही. पुलिस लगातार मुठभेड़ में शामिल नक्सलियों की तलाश में जुटी थी. इस बीच, 26 सितंबर 2025 को DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप) और BSF की संयुक्त टीम को मुखबिर से जानकारी मिली कि जख्मी महिला नक्सली रेशमा हिचामी रावघाट एरिया में छिपी है.

कांकेर नक्सल एनकाउंटर अपडेट (ETV Bharat)

रावघाट एरिया कमेटी की मेंबर है रेशमा हिचामी: जख्मी महिला नक्सली की खबर मिलते ही संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत केसोकोंडी और आलपरस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. सर्चिग के दौरान आठखड़ियापारा में संदिग्ध रूप से जख्मी अवस्था में रेशमा हिचामी को पाया गया, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर कोयलीबेड़ा लाया गया.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलीबेड़ा में चल रहा इलाज: टीम ने घायल महिला नक्सली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोयलीबेड़ा में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल कांकेर रेफर किया गया है. पुलिस ने बताया कि उपचार के बाद रेशमा हिचामी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी. सुरक्षा बलों का मानना है कि रावघाट एरिया कमेटी की मेंबर रेशमा की गिरफ्तार से इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा. जिला प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को संयुक्त अभियान की बड़ी सफलता बताया है.

24 सितंबर को कोयलीबेड़ा में हुई थी मुठभेड़: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पुलिस जवानों की संयुक्त टीम ने कोयलीबेड़ा थाना इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया था. सघन सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को जंगल में कुछ संदिग्ध लोग नजर आए. सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल जवानों ने तत्काल पोजिशन लेते हुए नक्सलियों को घेरना शुरु कर दिया. खुद को फोर्स से घिरता देख नक्सली मौके से बचकर भाग निकले. जिस जगह पर माओवादी जमा थे उस जगह की जब तलाशी ली गई तो वहां से हथियार बरामद किया गया. मौके से पिस्टल, नक्सली साहित्य और माओवादियों के दैनिक इस्तेमाल का सामान बरामद किया गया था.

एनकाउंटर की पुष्टि: एएसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया था कि 22 सितंबर को ही हमें खबर मिली थी कि इलाके में नक्सली मौजूद हैं. नक्सलियों की मौजूदगी की खबर टेकापानी और बड़गांव के जंगलों में होने की सूचना थी. हमें ये भी बताया गया था कि माओवादियों के बड़े कैडर के नेता वहां मौजूद हैं. खबर की पुष्टि होने के बाद हमने उस जगह के लिए संयुक्त टीम को रवाना किया. मौके पर पहुंचे तो वहां पर माओवादियों की छोटी टीम मौजूद मिली. जवानों की ओर से ललकारे जाने पर माओवादियों ने फायरिंग शुरु कर दी. माओवादियों को जब लगा कि वो पुलिस की घेराबंदी में घिरते जा रहे हैं तो वो मौके से भाग निकले. एडिशनल एसपी नक्सल आकाश श्रीमाल ने बताया कि हमें मौके से रिवॉल्वर, 22 जिंदा कारतूस, नक्सली साहित्य मौके से मिला.

नक्सलगढ़ नहीं पर्यटनगढ़ बन रहा बस्तर संभाग, कांकेर जिले का एक हिडन प्लेस जिसे देखने पहाड़ी चढ़कर पहुंचे कलेक्टर
44 मोस्ट वॉन्टेड नक्सलियों के पोस्टर गांव गांव में चस्पा, पोस्टर में एक करोड़ से एक लाख के इनामी नक्सली
कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, एक हथियार बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

RAOGHAT AREA COMMITTEE MEMBERRESHMA ARRESTEDBARGAON TEKAPANI FORESTKOYLIBEDA POLICE STATION AREAKANKER NAXAL ENCOUNTER UPDAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.