कांकेर के किसान धांसू जुगाड़ देखा, कम पैसों में बना दी फसल काटने की अनोखी मशीन - KANKER FARMER AMAZING JUGAAD

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 19, 2025 at 2:42 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 3:06 PM IST 4 Min Read

कांकेर: राजपारा वार्ड के रहने वाले युवा किसान प्रवीण देहारी ने फसल काटने की एक अनोखी मशीन बनाई है. युवा किसान प्रवीण का दावा है कि उसकी मशीन बाकि मशीनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा काम करती है. किसान का ये भी दावा कि उसकी मशीन से महज 4 रुपए में 1 एकड़ की जमीन पर लगी फसल को काटा जा सकता है. किसान का कहना है कि उसकी बनाई मशीन इतनी तेजी से काम करती है फसल को काटने के लिए मजदूरों की जरुरत नहीं पडे़गी. किसान का धांसू जुगाड़: युवा किसान का नाम प्रवीण देहारी है जो कि कांकेर शहर के राजापारा वार्ड में रहते है. इनका कृषि फार्म मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम इच्छापुर में है. वह पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बंटाते है. प्रवीण ने बताया कि पिता पारंपरिक रूप से खेती किसानी का काम करते है. लेकिन उसने उन्नत खेती को अपना हथियार बना कर कार्य शुरू किया. शुरुआती दौर में परेशानियां उठानी पड़ी. प्रवीण बताते हैं कि परेशानियों से बचने के बजाए उन्होने परेशानियों से सीखने का मन बनाया. फसल काटने की अनोखी मशीन (ETV Bharat)

