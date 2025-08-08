कांकेर: जिले में शिक्षा के 'जर्जर' हालात कई गांव से बयां हो रहे हैं. एक और गांव से फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई. यहां तिरपाल के नीचे पढ़ाई हो रही हैं. ब्लैकबोर्ड भी पेड़ के नीचे रखना पड़ रहा है. मामला कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर सुरेली ग्राम पंचायत के आश्रित गांव कोलियारी प्राथमिक स्कूल का है.
टिन शेड वाली छत उड़ गई: गांव के सरपंच विश्वकर्मा हुपेंडी ने बताया कि 16 अप्रैल 2025 को स्कूल भवन का टिन शेड उड़ गया. स्कूल के शिक्षक और गांव वालों ने इसकी मुझे जानकरी दी. मैने कांकेर जाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी लेकिन कुछ नहीं हुआ.
एक अतिरिक्त क्लास है: स्कूल भवन की छत में लगा टिन शेड तेज आंधी-तूफान में उड़ गया. हालांकि एक अतिरिक्त कक्ष है लेकिन वहां भी छत से पानी टपकता है. वहां एक साथ सबको पढ़ाना मुश्किल है. ग्रामीणों का कहना है कि, अधिकारियों और नेताओं को सरकारी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है.
हमारे बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. हम कहां पढ़ाएंगे. गांव में ही पढ़ाएंगे. कभी शिक्षक तो कभी स्कूल भवन की समस्या रहती है- ग्रामीण
अधिकारियों ने क्या कहा?: पूरे मामले को लेकर कांकेर जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद से संपर्क किया गया लेकिन तिरपाल मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. वहीं कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि, लिस्ट बनाकर प्रस्ताव भेजने की तैयारी है.
एक तरफ गांवों में जर्जर स्कूल भवनों से शिक्षा का स्तर भी जर्जर होता जा रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ प्रस्ताव बनाकर भेजने जैसा रटा-रटाया जवाब ही अधिकारियों से मिल पाता है. अब देखना होगा ये प्रस्ताव जमीन पर कब उतरता है.