जयपुर: सोने और चांदी से बनी कांजीवरम हैंडमेड साड़ी, जिसके दाम सुनकर आप चौंक जाएंगे - MAGIC OF THE WEAVERS HANDS

जयपुर में संपन्न प्रदर्शनी में शिल्प, रंग, बारीक बुनाई के लिए दुनियाभर में मशहूर कांजीवरम की पारंपरिक साड़ियां भी बिकी, जिनकी कीमत लाखों में थी.

Kanjivaram Handmade Saree with Gold and Silver
सोने और चांदी से बनी कांजीवरम हैंडमेड साड़ी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राजधानी के बिड़ला ऑडिटोरियम में फाइबर टू सिल्क फैब प्रदर्शनी में देशभर के बुनकर और कारीगर सिल्क से बनाई हैंडमेड साड़ियां बिक्री के लिए लाए थे. इसमें शुद्ध रेशम, बनारसी सिल्क, कॉटन साड़ियां, त्योहारी सूट और वेडिंग वियर भी बिकने को आए थे. प्रदर्शनी में शिल्प, रंग और बारीक बुनाई के लिए दुनियाभर में मशहूर कांजीवरम की पारंपरिक साड़ियां भी थी. कांजीवरम साड़ियों में सोने और चांदी के धागों से बुनाई की गई थी.

सोने और चांदी की शुद्ध कांजीवरम साड़ी बनाने वाले कारीगर सुकेश का कहना था कि यह पूरी तरह हैंडमेड है, जिसकी कीमत 45 हजार से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है. साड़ी बनाने में कई माह लगते हैं. पारंपरिक हथकरघा पर बुनाई के दौरान इसमें सोने के जरी धागे और शुद्ध चांदी का प्रयोग किया जाता है. हर धागे को बारीकी से तैयार कर कपड़े में पिरोया जाता है. इससे बनावट और चमक सालों तक बनी रहती है.

कारीगर ने बताए साड़ी बुनाई के तरीके... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: WATCH : आपने देखी है रंग बदलती गोल्डन 'गिरगिट' साड़ी? देखिए बुनकर का कमाल - रंग बदलती गोल्डन गिरगिट साड़ी

सुनहरे बॉर्डर, पल्लू आकर्षक: कर्नाटक से लाई यह शुद्ध कांजीवरम हैंडमेड साड़ी अपने विशेष सुनहरे बॉर्डर और पल्लू के लिए ध्यान आकर्षित करती है. इसमें 18 कैरेट गोल्ड थ्रेड का प्रयोग किया गया है, जो गुलाबी और बैंगनी रंग के संयोजन के साथ साड़ी को पारंपरिक और एलिगेंट लुक देता है. इसी साड़ी में शुद्ध मीनाकारी डिजाइन वाली जरी वर्क की फ्लोरल पैटर्न साड़ी भी है, जो पारंपरिक त्योहारी परिधानों का सुंदर उदाहरण है. बुनकरों का कहना है कि ऐसी साड़ी को तैयार करने के लिए कौशल के साथ धैर्य की भी जरूरत होती है.

