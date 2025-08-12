जयपुर: राजधानी के बिड़ला ऑडिटोरियम में फाइबर टू सिल्क फैब प्रदर्शनी में देशभर के बुनकर और कारीगर सिल्क से बनाई हैंडमेड साड़ियां बिक्री के लिए लाए थे. इसमें शुद्ध रेशम, बनारसी सिल्क, कॉटन साड़ियां, त्योहारी सूट और वेडिंग वियर भी बिकने को आए थे. प्रदर्शनी में शिल्प, रंग और बारीक बुनाई के लिए दुनियाभर में मशहूर कांजीवरम की पारंपरिक साड़ियां भी थी. कांजीवरम साड़ियों में सोने और चांदी के धागों से बुनाई की गई थी.

सोने और चांदी की शुद्ध कांजीवरम साड़ी बनाने वाले कारीगर सुकेश का कहना था कि यह पूरी तरह हैंडमेड है, जिसकी कीमत 45 हजार से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है. साड़ी बनाने में कई माह लगते हैं. पारंपरिक हथकरघा पर बुनाई के दौरान इसमें सोने के जरी धागे और शुद्ध चांदी का प्रयोग किया जाता है. हर धागे को बारीकी से तैयार कर कपड़े में पिरोया जाता है. इससे बनावट और चमक सालों तक बनी रहती है.

सुनहरे बॉर्डर, पल्लू आकर्षक: कर्नाटक से लाई यह शुद्ध कांजीवरम हैंडमेड साड़ी अपने विशेष सुनहरे बॉर्डर और पल्लू के लिए ध्यान आकर्षित करती है. इसमें 18 कैरेट गोल्ड थ्रेड का प्रयोग किया गया है, जो गुलाबी और बैंगनी रंग के संयोजन के साथ साड़ी को पारंपरिक और एलिगेंट लुक देता है. इसी साड़ी में शुद्ध मीनाकारी डिजाइन वाली जरी वर्क की फ्लोरल पैटर्न साड़ी भी है, जो पारंपरिक त्योहारी परिधानों का सुंदर उदाहरण है. बुनकरों का कहना है कि ऐसी साड़ी को तैयार करने के लिए कौशल के साथ धैर्य की भी जरूरत होती है.