पूर्व सीएम गहलोत का पीएम मोदी से सवाल, कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा?

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया है कि कन्हैयालाल के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा. गहलोत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 27 जुलाई को जब गृहमंत्री राजस्थान दौरे पर आए थे, तब भी हमने यही सवाल पूछा था. लेकिन गृहमंत्री ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर एक शब्द नहीं बोला. गहलोत ने कहा कि अब पीएम मोदी भी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्हें कन्हैयालाल हत्याकांड पर बोलना चाहिए. गहलोत ने कहा कि एनआईए गृह मंत्रालय के अधीन आता है. एक बार भी गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा कि इस केस में क्या प्रगति हुई है.

गहलोत का दावा, आरोपी भाजपा कार्यकर्ता: गहलोत ने आरोप लगाया कि कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उनकी फोटो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया के साथ है. हत्याकांड का मुख्य आरोपी रियाज अतारी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है. गहलोत ने कहा कि आरोपियों को छुड़वाने के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता थाने गए थे. गहलोत ने कहा कि अभी तक इस हत्याकांड में 15-20 लोगों के ही बयान हुए हैं. जबकि 166 लोगों के बयान दर्ज होने चाहिए थे और जो मुख्य गवाह हैं, उसको भी ब्रेन हेमरेज हो गया था. हमने तब वहां पर टीम भेजी थी. उसकी पत्नी का कहना है कि वह बयान देने की स्थिति में है, लेकिन कोई बयान तो लेने आए.

'हमारी सरकार ने 2 घंटे में पकड़ा था आरोपियों को': गहलोत ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उसी दिन हमारी सरकार ने 2 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया था. लेकिन तब एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया. गहलोत ने कहा कि हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, यह काम केवल भाजपा का है. 3 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को कोई सजा नहीं मिली है. होना यह चाहिए था कि तुरंत आरोपियों को कड़ी सजा मिलती, जिससे आने वाले समय में कोई इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत नहीं करता.