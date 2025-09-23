ETV Bharat / state

पूर्व सीएम गहलोत का पीएम मोदी से सवाल, कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा?

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से मांग की है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए.

Ashok Gehlot at a press conference
प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया है कि कन्हैयालाल के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा. गहलोत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 27 जुलाई को जब गृहमंत्री राजस्थान दौरे पर आए थे, तब भी हमने यही सवाल पूछा था. लेकिन गृहमंत्री ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर एक शब्द नहीं बोला. गहलोत ने कहा कि अब पीएम मोदी भी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्हें कन्हैयालाल हत्याकांड पर बोलना चाहिए. गहलोत ने कहा कि एनआईए गृह मंत्रालय के अधीन आता है. एक बार भी गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा कि इस केस में क्या प्रगति हुई है.

गहलोत का दावा, आरोपी भाजपा कार्यकर्ता: गहलोत ने आरोप लगाया कि कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उनकी फोटो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया के साथ है. हत्याकांड का मुख्य आरोपी रियाज अतारी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है. गहलोत ने कहा कि आरोपियों को छुड़वाने के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता थाने गए थे. गहलोत ने कहा कि अभी तक इस हत्याकांड में 15-20 लोगों के ही बयान हुए हैं. जबकि 166 लोगों के बयान दर्ज होने चाहिए थे और जो मुख्य गवाह हैं, उसको भी ब्रेन हेमरेज हो गया था. हमने तब वहां पर टीम भेजी थी. उसकी पत्नी का कहना है कि वह बयान देने की स्थिति में है, लेकिन कोई बयान तो लेने आए.

पढ़ें: कन्हैयालाल के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बेटे ने बताई क्या हुई बात...

'हमारी सरकार ने 2 घंटे में पकड़ा था आरोपियों को': गहलोत ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उसी दिन हमारी सरकार ने 2 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया था. लेकिन तब एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया. गहलोत ने कहा कि हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, यह काम केवल भाजपा का है. 3 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को कोई सजा नहीं मिली है. होना यह चाहिए था कि तुरंत आरोपियों को कड़ी सजा मिलती, जिससे आने वाले समय में कोई इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत नहीं करता.

पढ़ें: गहलोत का शाह पर हमला, बोले- कन्हैयालाल केस में अब तक क्या किया?

सरकार गिराना प्रैक्टिकल घटना: गहलोत ने सरकार गिराने के मामले को कोर्ट में चल रहे केस को लेकर कहा कि सरकार गिराना प्रैक्टिकल घटना थी और निर्णय थ्योरेटिकल है. उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के प्रयास हुए थे, अगर कोई घटना हो जाती है, तो घटना ही रहती है.

पढ़ें: कन्हैयालाल हत्याकांड को हुए तीन साल, राज्यपाल कटारिया का अदालती कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें: गहलोत ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे बांसवाड़ा आ रहे हैं, तो आदिवासियों के त्याग और बलिदान के रूप में मशहूर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए. प्रधानमंत्री पहले भी मानगढ़ आए थे. तब भी उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठी थी, लेकिन उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की. साथ ही गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था बदहाल है. उन्होंने कपासन में युवक की पिटाई के मामले में कहा कि कपासन में एक युवक ने विधायक से सोशल मीडिया पर पानी की मांग की थी, तो उसके पैर तोड़ दिए. उसके 20 फ्रैक्चर आए हैं. उस युवक को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

GEHLOT ON KANHAIYA LAL MURDER CASEASHOK GEHLOT ASKS PM MODIGEHLOT ON MANGARH DHAMPM MODI IN BANSWARA ON SEPT 25KANHAIYA LAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

23 सितंबर 2025 का राशिफल: नवरात्रि के दूसरे दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, जानें राशियों का हाल

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.